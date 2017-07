Menor transgénero denuncia discriminación en colegio de Villanueva, Bolivar

Tiffany Parra Rincón tiene 17 años, denuncia que en su colegio, en el municipio de Villanueva, Bolívar, no le permiten ingresar por su condición de chica trans.

Su madre, Diana Rincón, afirma que había llegado a acuerdos con las directivas del colegio para que le permitieran asistir a clases vestido con uniforme de mujer y con el cabello largo, pero tras ponerse extensiones, lo devolvieron a su casa, sin permitirle entrar a clases.

"Yo no me siento acorde como gay, me identifico como transgénero, y desde ese momento comenzó el problema con el colegio. A mí no me gusta verme así, no me siento conforme con mi cuerpo, yo me siento mujer, me identifico como mujer, y espero que me entiendan", afirmó Tiffany a Caracol Radio.

"No sé qué pasa, son los mismos padres de familia los que no quieren que a Tiffany se le permita la entrada al colegio. Ella tiene sus derechos y se los están vulnerando", señala Diana, su madre.

"Tiffany ha sido víctima de amenazas en el colegio, de personas que han afirmado que si lo dejan ingresar a la institución, lo golpearán y desnudarán, porque está dando, según ellos, mal ejemplo", afirma la madre.

La Defensoría del Pueblo de Bolívar atendió el caso de Tiffany, y ordenó a la institución no privar del acceso a clases de la menor. Sin embargo, padres de familia y directivos solicitaron una nueva reunión con las autoridades, para discutir el tema.