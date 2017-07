Federación Colombiana de Ciclismo niega aval a pista de BMX de Bucaramanga

La Federación Colombiana de Ciclismo no le dio su aval a la pista de BMX que se construyó en Bucaramanga porque no cuenta con las medidas oficiales para practicar el bicicross, así mismo la pista no es segura para una competencia nacional donde asisten en promedio màs de 100 deportistas y no tiene los estándares internacionales de este deporte.

Para el Concejal de Bucaramanga Fabián Oviedo, la pista tuvo una inversión superior a los 7500 millones de pesos pero esta inversión tuvo problemas de planeación que deben tener responsables ante los organismos de control.