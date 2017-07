Diseñadores del Cesar viajan a Colombia Moda

La delegación del Cesar conformada por ocho diseñadores de modas y accesorios que participará en Colombia Moda, del 24 al 27 de julio en Medellín, cuenta con el apoyo de la Gobernación, que contempla además de recursos financieros por $50 millones para hospedaje, alimentación y pago de stand, la contratación de Adriana Gómez, como asesora para fortalecer el trabajo de cada uno a fin de lograr excelentes resultados.

“Lo importante es que cada uno de los diseñadores pueda mostrar sus diseños, sus colecciones y realizar intercambios comerciales para expandir sus empresas, es una oportunidad que van a tener en Colombia Moda y nosotros los estamos apoyando porque esto también genera desarrollo a la región teniendo en cuenta que en cada uno de estos talleres de moda, se está generando un importante número de empleo sobre todo de mujeres cabeza de familia”, dijo el Gobernador Francisco Ovalle, quien anunció que la delegación estará acompañada por la Primera Gestora Social, Edna María Vigna García y la Asesora de Turismo, Liana Castro.

Darío Valencia, Naiduth Geles, Irina Vargas, Alex Baute, Diana Acosta, María Claudia Fernández, José Cuello y Mara Nieto, hacen parte de la delegación.

“Este es un sueño hecho realidad y es una gran satisfacción definitivamente estar en Colombia Moda como víctima del conflicto armado. Como diseñadora del Cesar es algo increíble, gracias a la Gobernación por creer y confiar en nosotros”, dijo Mara Nieto, representante de las víctimas, quien ha sido reconocida por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo como la primera mujer víctima emprendedora del país.

Irina Vargas y Darío Valencia, coincidieron al afirmar que Colombia moda es una de los eventos más importantes del país y de Latinoamérica, por lo que se mostraron emocionados y agradecidos con el Gobierno Departamental. “En mi caso me estoy esforzando por llevar una colección que cumpla con los parámetros para compradores nacionales e internacionales, esto ha sido un trabajo arduo”, dijo Irina Vargas.

Adriana Gómez, quien está asesorando al grupo de diseñadores aseguró que está adelantando un proceso de acompañamiento en el desarrollo de las marcas para prepararlos para que sus diseños sean más comerciales a nivel internacional. “Me he enfocado más en que muestren una marca mucho más internacional, que no sean tan locales y que entre ellos logren diferenciarse, que no compitan entre ellos sino que más bien sean un complemento”, dijo la asesora.