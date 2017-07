Ni atentado ni falta de mantenimiento causaron incendio en central Playas: EPM

Empresas Públicas de Medellín aclaró que no hubo atentado o manos criminales, ni falta de mantenimiento como causa del incendio en la central hidroeléctrica Playas, ocurrido el pasado 23 de junio, cuyas llamad dañaron los transformadores de esa planta.

El Gerente General de EPM, Jorge Londoño de la Cuesta, reconfirmó que el siniestro se debió a una falla en los equipos de generación y transmisión de electricidad.-

“Las investigaciones de los expertos internos y externos nos indican que se originó una explosión en una de las terminales eléctricas de salida del transformador número 3, de tal magnitud que expandió el fuego rápidamente a otros equipos dentro de la casa de máquinas. No tenemos evidencia de que haya sido por falta de mantenimiento ni por una falla humana, tampoco por un acto de sabotaje interno o externo”, aseguró el señor Londoño de la Cuesta.

El directivo relató que en las nueve terminales que conectan los tres transformadores a los cables de potencia, se venían tenían presentando pequeños cortocircuitos, que al entrar en contacto con el aceite que rodea la salida del transformador, causó la explosión.

“Destacamos que no hubo víctimas y el incidente no afecta los compromisos de la empresa ni impacta significativamente sus finanzas, pues estamos cubiertos a través de nuestro seguro. Y también que los resultados de las investigaciones, no ponen en duda la rigurosidad del mantenimiento que se realiza en EPM ni la idoneidad del personal que lo ejecuta”, concluyó el Gerente General.

Según las evidencias encontradas por los investigadores que analizaron la central, todo apunta hacia una falla de materiales.

“El transformador en el que se presentó el incidente había cumplido todas sus pruebas y fue energizado el jueves 22 de junio al mediodía. La central operó de manera normal, y al día siguiente, a las 3:21 p.m., se presentó la explosión. Se investiga por qué se presentaron estas fallas en los terminales, los cuales fueron cambiados en enero de este año”, relató el gerente Londoño de la Cuesta.

EPM informó que continúa con la limpieza de las instalaciones del tercer nivel de la casa de máquinas, ubicada a 190 metros bajo tierra, donde se presentó la conflagración y la evaluación de las estructuras.

“Estimamos que la primera de las tres unidades estará operando a mediados de septiembre de este año, si no se presentan inconvenientes”, concluyó Londoño De la Cuesta.