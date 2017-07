Minera AngloGold Ashanti, con licencia en Bajirá, apoyó campaña de gobierno de Antioquia

Caracol Radio conoció que una multinacional minera con licencia en el corregimiento de Belén de Bajirá recogió firmas en la campaña de la Gobernación de Antioquia por la Unidad y la Dignidad, estrategia mediante la cual el gobierno seccional espera que el Congreso, la Presidencia y la Procuraduría tomen decisiones a favor de este departamento en el diferendo con Chocó

Se trata de la minera AngloGold Ashanti Colombia, que tiene como filial y concesionaria del expediente GLL-15T a Exploraciones Chocó Colombia S.A.S., con permisos para la búsqueda de mineral de zinc, cobre, platino, oro, plata y molibdeno en el corregimiento de Belén de Bajirá y en El Carmen del Darién.

Entre quienes han sido representante legal de Explotaciones Chocó Colombia S.A.S. figura el señor Felipe Márquez Robledo, presidente de la Anglogold y Klaus Rohrbach, quien además ha sido miembro de la junta directiva, la dirección de Exploraciones Chocó Colombia corresponde a un domicilio de la multinacional.

En su reporte de prensa, la gobernación de Antioquia confirmó que la multinacional sudafricana recolectó 6 mil 120 firmas de las más de un millón que este martes, 11 de julio, el gobernador de Antioquia entregará al presidente del congreso, Mauricio Lizcano, enviará al despacho de la Presidencia de la República y a la Procuraduría Nacional.

La Anglogold Ashanti Colombia es la empresa privada que más firmas entregó a la Gobernación de Antioquia y solo fue superada por alcaldías municipales del departamento y despachos de la administración seccional.

Respuesta de Anglogold Ashanti Colombia

A través de un audio enviado por Juan Camilo Nariño, director de Asuntos Corporativos, la minera AngloGold Ashanti Colombia negó que la multinacional tenga intereses en Belén de Bajirá o que haya recolectado firmas y entregadas al gobierno de Antioquia.

“AngloGold Ashanti no adelanta ningún proyecto en Belén de Bajirá, no tiene ningún interés en el presente ni lo tendrá en el futuro. Referente a las 6 mil firmas que dicen que hemos recogido, también quiero manifestar que eso no es verdad: como cualquier compañía antioqueña, con empleados antioqueños, con personas que sienten tus territorios, ellos, de manera autónoma, recogieron un número muy menor de firmas que fueron enviadas a la gobernación como muchas otras compañías antioqueñas también lo han hecho”, afirmó el señor Nariño.

Sin embargo, esas seis mil firmas que recogieron en la AngloGold Ashanti forman parte del paquete superior al millón de firmas que este martes, 11 de julio, la gobernación de Antioquia oficializará para iniciar sus procesos judiciales en defensa de cuatro territorios rurales de la zona de Urabá, entre ellos el corregimiento Belén de Bajirá, donde se podrían explorar y explotar yacimientos de zinc, cobre, platino, oro, plata y molibdeno.