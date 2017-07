Concejal Bernardo Guerra reitera que Gerente del HGM debe renunciar

El concejal liberal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos reiteró que el gerente del Hospital General de Medellín, Jesús Eugenio Bustamante Cano, debe renunciar a ese cargo, porque carece de idoneidad moral y política para ello.

Según el señor Guerra Hoyos, el gerente del Hospital Luz Castro de Gutiérrez “se coló ilegalmente en esta institución a través de un cuestionado concurso hecho por la Universidad de Medellín”, y ratificó que el cuestionado funcionario hace parte del llamado “carrusel de la salud que desangra a buena parte de los hospitales públicos de Antioquia”.

En un debate sobre esta situación, el médico y político dijo que el informe forense de la Superintendencia de Salud reveló las 35 formas como se robaron el Hospital La María, las mismas que aplica "usted en el Hospital General", le enrostró.

Guerra Hoyos sostuvo que la gravedad del decomiso de materiales de osteosíntesis de contrabando en el Hospital General pone en grave peligro la recertificación de la entidad.

El concejal insistió en que “la reputación del gerente está en el piso y lo delicado de su situación es que no le cree la Junta Directiva, no le cree el alcalde de Medellín, no le cree la mayoría de los empleados y tampoco le creen muchos de los concejales de Medellín”.

Según el concejal, en los próximos días en el Hospital General se iniciará una auditoría forense ordenada por el Superintendente Nacional de Salud, Julio Muñoz Muñoz, de la que se espera que revele las múltiples irregularidades que se han cometido allí desde la llegada de Jesús Eugenio Bustamante a la gerencia en agosto del año pasado.