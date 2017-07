Concejo de Envigado alertó a la Asamblea de Antioquia sobre doctorado del contralor

Caracol Radio conoció un documento del Concejo de Envigado expedido el 29 de diciembre del año 2015 mediante el cual notificó al abogado Sergio Zuluaga Peña, entonces candidato a contralor de ese municipio, que la Certificación de Estudios Avanzados en Derecho Público, suministrada para ese concurso, no corresponde a un título de doctorado y no estaba apostillado por lo que no tenía ningún valor académico en el país.

El documento del Concejo de Envigado asegura: “Frente a la capacitación adicional, se señaló como especialista y en la documentación aportada aparece acreditado que es Magíster en Derecho de la Universidad Sergio Arboleda. Aporta igualmente unos certificados de la Universidad San Pablo CEA de Madrid, de los cuales no se aporta documentación correspondiente a la convalidación en Colombia, de conformidad con lo establecido en resolución 06950 del 15 de mayo del 2015, del Ministerio de Educación Nacional de Colombia”

A pesar de esto, una semana después, el 5 de enero del 2016, la Asamblea de Antioquia lo eligió como contralor departamental al asignarle 40 puntos en el concurso de méritos precisamente apoyado en ese supuesto título Doctor en Derecho Público de la Universidad San Pablo CEA de MadridCaracol Radio también conoció un informe forense de la Auditoria Nacional donde se especifica que la documentación entregada corresponde a un Certificado de Estudios Avanzados prerrequisito para el título de doctorado en Estudios Europeos, título al que aspiró Zuluaga Peña y que no habría conseguido, porque hasta el momento no ha suministrado un certificado válido que sustente el título.

20 de los 26 diputados de Asamblea eligieron en enero del año pasado al abogado Sergio Zuluaga Peña como Contralor de Antioquia, en un proceso en el que participaron 65 aspirantes.

Fue elegido por las bancadas de los partidos Liberal, Conservador, la U, Partido Verde y Cambio Radical.

El Polo Democrático Alternativo y Centro Democrático iniciaron procesos judiciales, debido a que según algunos miembros de estos partidos políticos, hubo irregularidades en esa elección.