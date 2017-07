En Cúcuta aún no se sanciona economicamente el Código de Policía

Los líderes comunales, advirtieron, la situación, expresando su preocupación por un tema que hoy impide el ejercicio de las autoridades para prevalecer la convivencia a través de distintas conductas que afectan el ambiente en sus sectores.

“Aquí en el barrio la Cabrera, vemos mucha gente orinando en las calles, personas que salen con sus mascotas y no recogen los excrementos, los equipos de sonido a todo volumen, el consumo de droga, entre tantas cosas, que habiendo una ley, no entendemos por qué no prevalece” expresó, un dirigente comunal de este sector ubicado en la comuna número 10 de Cúcuta.

Frente a esta situación, las autoridades locales, manifestaron a Caracol Radio que el próximo 01 de agosto se tendrá la papelería para iniciar los procedimientos necesarios y tendientes a garantizar la implementación de la norma.

“Estamos próximos a recibir las comparenderas, estamos revisando con la Policía Metropolitana este tema que llevamos que nos hace falta para ajustar las multas respectivas” manifestó, el Secretario de Gobierno de Cúcuta, Oscar Gerardino. Desde hace un mes en el país se adelanta el proceso de sanción económica a los ciudadanos que infringen la norma contemplada en el nuevo código de policía.