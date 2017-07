Joven podría perder su pie por falta de traslado de Cafesalud

A pesar del llamado reiterativo que ha hecho la familia y allegados de Bladimir Andrés Gutiérrez Sepúlveda para el traslado desde Cúcuta a una clínica de cuarto nivel, no ha sido posible que la Eps Cafesalud remita a este joven de 21 años para que le sea practicada una cirugía especializada en una de sus extremidades inferiores.

Gutiérrez Sepúlveda se encuentra hospitalizado en la Clínica La Salle antigua Salucoop desde hace cuatro meses, después de un accidente en motocicleta que le genero la perdida de parte del talón de su pie izquierdo.

Los familiares han denunciado una supuesta negligencia médica por parte de esta entidad, al no realizar los procedimientos necesarios tan pronto sufrió la lesión por lo que el tejido blando y óseo de su pie se ha ido deteriorando por lo que podría ser necesaria una amputación.

“Cuando llegue con la herida me hicieron unos lavados quirúrgicos y necesitaba la operación para evitar un daño mayor, pero por ser semana santa me dijeron que no operaban y me enviaron para la casa varias veces, solo estoy pidiendo que me trasladen para la operación y no perder mi pie” dijo el joven afectado a Caracol Radio.

Los especialistas en Cúcuta han afirmado que se requiere una microcirugía de injerto con médicos en una institución de cuarto nivel, pero a pesar de las protestas en la sede de Cafesalud y los procesos judiciales fallados a favor de Gutiérrez Sepúlveda no se ha logrado esta intervención.

Por ahora la Eps Cafesalud no se ha referido a este caso.