Campesinos han vuelto a los cultivos de coca en el Catatumbo

Al ser Norte de Santander el segundo departamento en donde se ha tenido aumento en hectáreas de cultivos ilícitos según la ONU, los campesinos en esta región que se dedican a la siembra de la mata de coca han afirmado que el incumplimiento que ha tenido el gobierno nacional con este sector ha sido el detonante para volver a esta actividad ilegal.

Los cultivadores en la zona del Catatumbo ante esta situación le han pedido al gobierno nacional cumplir con los acuerdos para la sustitución progresiva, al ser la única forma de sustento que tienen para llevarle a sus familias.

Uno de los líderes de estos campesinos en La Gabarra, le dijo a Caracol Radio que la voluntad de los cultivadores es poder hacer el cambio, sin embargo no se han mostrado las garantías para poder hacer este proceso por completo.

“En esta región la inversión del gobierno no se ve, hay mucha gente que se ha cansado de esperar que lleguen los dineros y por esto han vuelto a los cultivos de coca por que la alimentación de la familia no espera, sabemos que no está bien pero en esta región no tenemos otra forma de vivir” dijo el líder.

Varios de los habitantes de esta región al norte del departamento le afirmaron a Caracol Radio que los actores ilegales les ofrecen hasta dos millones de pesos para que vuelvan a cultivar la mata de coca.

Se estima que son más de 9600 personas las que subsisten de esta manera, y han indicado que los recursos que han llegado han sido dineros de reparación colectiva más no de los programas de sustitución de cultivos.