IPCC abre pre inscripciones para reinado de la independencia de Cartagena 2017-2018

A partir del martes 11 de Julio al 19 de Julio el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena abre la convocatoria para el retiro de formulario de solicitud al Reinado de la Independencia de Cartagena 2017.



También, se puede descargar el formulario de inscripción en la página web de IPCC: www.ipcc.gov.co el cual estará colgado hasta el miércoles 19 de julio de 2017 hasta las 5:00 pm.



“Este año, el Reinado de la Independencia que se creó en el marco de las Fiestas de Independencia, cumple 80 años, por lo que estamos preparando un gran encuentro de reinas de la Independencia de todas las generaciones en el marco de la agenda festiva. Además de eso, el equipo de IPCC ha realizado unas modificaciones al reglamento del reinado con el fin de destacar el carácter social y comunitario de las candidatas en sus barrios y corregimientos”, dio a conocer la directora del IPCC, Berta Arnedo.



Socialización de las modificaciones del reglamento



El Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), por medio de la Resolución No. 92 del 10 de julio de 2017 la cual da alcance al Reglamento del Reinado de Independencia de Cartagena de Indias, ha ajustado dicho reglamento a la luz de realizar con las candidatas un proceso mucho más productivo y comprometido con su comunidad.



Las modificaciones del reglamento serán socializadas por localidades en las siguientes fechas:



Localidad 1. Jueves 13 de julio de 2017 a las 9: 30 am en Alcaldía en el barrio Country

Localidad 2. Jueves 13 de julio de 2017 a las 2:00 pm en Centro Cultural Las Palmeras

Localidad 3. Viernes 14 de julio de 2017 a las 10:00 am en Biblioteca Jorge Artel



Entre los cambios, se encuentra que la propuesta o actividad festiva dirigida al fortalecimiento de las Fiestas como patrimonio cultural, la desarrollarán durante el certamen de las Fiestas de Independencia 2017 en y para sus comunidades. El cual debe estar diligenciado en el Formato de proyectos que se encuentra disponible para su descarga en la página web del IPCC.



Se recuerda que solo podrá presentarse una inscripción por Barrio o Corregimiento, exceptuando los barrios de Olaya Herrera, El Pozón, Nelson Mandela, a los que por su extensión, se le permitirá hasta dos (2) aspirantes.



No se aceptarán propuestas con documentos incompletos, formularios sin firmar o candidatas que no se encuentre acompañadas por el Presidente de la Junta de Acción Comunal y/o Juntas de Vivienda, o Consejo Comunitario o en su defecto por el vicepresidente de las mismas, avalados de formalidad escrita por los Presidentes de dichas Juntas.



Entre los requisitos, de los cuales algunos fueron modificados, para participar en el Reinado de Independencia 2017 se encuentran:



Haber nacido mujer.

Ser joven cartagenera de nacimiento o haber vivido en la ciudad mínimo cinco (5) años

Tener residencia en el barrio o corregimiento que representa con mínimo tres (3) años

Ser soltera y no haber tenido hijos.

Tener entre 18 y 26 años de edad, cumplidos a la fecha de inscripción. (Franja de edad tomada de la Ley de Juventudes, Artículo 3).

Ser bachiller y estar realizando estudios técnicos, tecnológicos o universitarios o haberlos culminado.

Poseer aptitudes y talentos en el arte, la cultura y especialmente, en liderazgo comunitario.

No poseer tatuajes y/o piercing en ninguna parte visible de su cuerpo.

Contar con el apoyo de la Junta de Acción Comunal o del Concejo Comunitario o de la Junta de Vivienda para participar como aspirante al Reinado.

No haber participado en publicaciones como: desnudos o actividades que vayan en contra de la moral y las buenas costumbres.

No haber participado con anterioridad en el Reinado de la Independencia

No tener antecedentes judiciales, fiscales o disciplinarios.

No estar contratada a la fecha de inscripción en la Alcaldía Distrital de Cartagena de Indias, ni en el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena-IPCC.

Las participantes deberán presentar una Propuesta o actividad festiva dirigida al fortalecimiento de las Fiestas como patrimonio cultural, que desarrollaran durante el certamen de las fiestas de independencia 2017.El cual debe estar diligenciado en el Formato de proyectos que se encuentra disponible para su descarga en la página web del IPCC.



La inscripción se llevará a cabo en cuatro etapas:



Desde el martes 11 de julio hasta el miércoles 19 de julio de 2017, se entregarán, en las instalaciones de las Oficinas del IPCC los formularios de inscripción o podrá descargarlos en la página Web de la entidad.



Desde julio 21 del 2017 hasta el martes 1 de agosto del 2017 entre 9:00 a 12:00 horas y de 14:00 a 17:00 horas, se recibirán las inscripciones en la oficinas del IPCC, éstas deberán contener todos los documentos requeridos con sus respectivos anexos y el formulario debidamente diligenciado y firmados por las candidatas y el Presidente de la Junta de Acción Comunal y/o Juntas de Vivienda, o Consejo Comunitario o en su defecto por el vicepresidente de las mismas, avalados por escrito por los Presidentes de dichas Juntas. Para lo anterior, deberán presentar documento que lo acredite o resolución de constitución de la misma.

En la primera semana de agosto de 2017, se realizará por parte del Departamento jurídico del IPCC, la verificación de los documentos exigidos para participar en el certamen reinado de la independencia 2017.



El Comité de Selección ejecutará la entrevista privada a cada una de las aspirantes a candidatas, esta se realizará de acuerdo al orden alfabético del barrio o corregimiento, al finalizar la primera semana de agosto.



El 8 de Agosto se realizará divulgación por los respectivos medios de comunicación, así mismo será publicado en las oficinas del IPCC y la página www.ipcc.gov.co el listado de las candidatas admitidas. Así como el resultado de los puntajes asignado por cada pre inscrita, asignado por el comité de selección el cual no admite recurso alguno.