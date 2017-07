Distrito dispuso de 77 puntos de vacunación en toda Cartagena

Llegó la fecha para ponerse al día con la vacunación, por eso el Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis) pide a los padres y madres de niños menores de 6 años llevarlos lo más pronto posible al puesto de vacunación más cercano y vacunarlo.

En Colombia contamos con 20 vacunas gratis que los protegen contra 26 enfermedades que pueden causarles discapacidad o muerte como polio, sarampión, varicela, rubeola, meningitis, entre otras.

“A los niños hay que aplicarles vacunas 8 veces: a los 0, 2, 4, 6, 7, 12 y 18 meses y a los 5 años. Algunas de estas vacunas son dosis iniciales y las otras son los refuerzos porque hay vacunas que requieren dos o tres dosis para lograr la inmunidad contra las enfermedades.

Esta jornada es todo este mes y tendremos un día masivo, que es el sábado 29 de julio, cuando viviremos una gran fiesta. Sin embargo, en Cartagena todos los días son de vacunación así que solo es ir al puesto de vacunación más cercano de lunes a viernes, de 8 a.m a 3 p.m o sábados de 8 a 11 a.m”, informó Adriana Meza, directora del Dadis.

77 puntos de vacunación en toda la ciudad

“Tenemos 77 puntos de vacunación (43 públicos y 34 privados), entre los que se encuentran los centros de salud de El Pozón, Canapote, Arroz Barato, Nelson Mandela, La Esperanza y Candelaria. De los privados están Salud Total en Santa Lucía, Coomeva en Manga, Nueva EPS en la Pedro de Heredia y Clínica General del Caribe frente a La Castellana”, informó Adriana Meza, la directora del Dadis.

Las Entidades Promotoras de Salud (EPS) deben garantizar la vacunación a su población afiliada”, afirmó por su parte Yanine Ruíz, líder del Programa Ampliado de Inmunización (PAI) del Dadis.

Vacuna contra influenza

El Dadis hace un llamado especial a padres y madres de niños de 6 a 23 meses de edad, a la población adulta de más de 60 años y mujeres gestantes a partir de la semana 14, para que vayan y reciban para que reciban la vacuna antigripal o contra influenza para estos días de lluvias.

Las embarazadas, además de la vacuna contra la influenza, deben aplicarse la vacuna contra el tétano neonatal y DPT acelular que protege contra la difteria, tétano y la tosferina al recién nacido.

Vacunación contra fiebre amarilla o para viajeros

Desde el año pasado (2016) la vacuna contra fiebre amarilla dejó de requerir esfuerzo cada 10 años y ahora es única dosis para toda la vida. Esta vacuna debe ser aplicada a partir del primer año de edad y para los viajeros debe aplicarse por lo menos 10 días antes del viaje. Hay zonas en Colombia consideradas de alto riesgo para esta enfermedad como La Orinoquía, departamentos del oriente Colombiano, La Guajira, Chocó y algunos del sur de Bolívar. La fiebre amarilla es una enfermedad de control internacional.

Requisitos

Es un requisito presentar el carné para conocer las vacunas que ya se les han aplicado a los niños, sin embargo esto no es indispensable, y si no lo tiene no es motivo para dejar de vacunar a los menores.

En Los puntos de vacunación existe un sistema de información que tiene registro de las vacunas aplicadas a los niños desde el 2012. Si se va aplicar vacuna contra fiebre amarilla previo a un viaje llevar el pasaporte.