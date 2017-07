Concejal Castro iba a hablar de inseguridad y lo atracaron

Tres jóvenes fuertemente armados asaltaron al concejal Aissar Castro, cuando éste atendía un llamado de la comunidad del barrio Simón Bolívar, que querían denunciar precisamente eso…una oleada de inseguridad que los tiene contra la pared.

El asalto al concejal y su comitiva ocurrió en la carrera 2B entre las calles 19 y 21, muy cerca del barrio las Ferias, donde este fin de semana hubo un enfrentamiento entre bandas de microtrafico que dejó varios muertos.

Castro, había sido citado por la comunidad que quiere recuperar las calles del barrio: “Ya por aquí no se puede caminar como antes. Los atracos, las ventas de droga a la vista de todos. Los jóvenes están enfrentándose a muerte por limites en las calles”, le decía un vecino al edil cuando entraron a la terraza los delincuentes armados.

“Llegaron en motos y se fueron en un taxi. Les tomamos las placas y llamamos a la Policía, pero no contestaron. Fuimos a la estación y nos dijeron que no podían hacer nada. No nos atendieron”, denunció el concejal.

Castro dijo que citarán al general mariano Botero Coy, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla a un debate en el concejo por la inseguridad en la ciudad.