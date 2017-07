Noticias más importantes de Armenia y Quindío, martes 11 de julio

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Expertos de la Universidad del Rosario de Bogotá aseguraron que las consultas populares en temas mineros si son vinculantes para los gobiernos y se debe cumplir la voluntad de los ciudadanos

Así lo manifestó, Natalia Pérez investigadora del Grupo de Acciones Públicas de la Universidad del Rosario de Bogotá que en diálogo con Caracol Radio manifestó que la Ley 1757 establece en su artículo 41 punto C, que la decisión del pueblo será obligatoria en la Consulta Popular cuando "...la pregunta sometida al pueblo haya obtenido el voto afirmativo de la mitad más uno de los sufragios válidos, siempre y cuando haya participado no menos de la tercera parte de los electores que componen el respectivo censo electoral"

Para la investigadora de la Universidad del Rosario esto significa que por mandato constitucional, legal y jurisprudencial, Pijao es una zona de exclusión de la minería y por lo tanto, las autoridades locales, regionales y nacionales deberían acatar la decisión soberana.

Hacinados y hasta en el piso están siendo atendidos en la sala de urgencias de la clínica Esimed en Armenia, los pacientes de Cafesalud

La denuncia la hizo el personero encargado de esta capital Jorge Iván Villegas, quien sostuvo que la situación con Cafesalud ya es insostenible, en una visita evidenciaron que en la sala de urgencia de Esimed, la clínica que atiende los pacientes de Cafesalud y que tiene una capacidad para 25 personas ha tenido en un solo día hasta 90 pacientes que tienen que ser atendidos hasta en pasillos.

El jefe del ministerio público agregó, que lo más complejo de todo son las deudas de Cafesalud especialmente con el hospital San Juan de Dios de Armenia que supera los 14mil millones de pesos, de los que nadie da razón.

La mujer será protagonista en las decisiones de la Federación de Cafeteros, así fue incluido dentro de la reforma de los estatutos de este gremio en el marco del congreso cafetero en Medellín

Los estatutos de la Federación de Cafeteros no se actualizaban estructuralmente hace más de 14 años y por eso la decisión de reformarlos garantiza, entre otras cosas, que se actualice según las mismas leyes colombianas.

En este evento, la cafetera quindiana Luz Mila Gutiérrez Baena fue seleccionada como Héroe de la caficultura, esta productora de la vereda la Siria del municipio de Circasia recibió el reconocimiento por su trabajo en el departamento del Quindío al lado de dos de sus tres hijas que con esfuerzo y dedicación ellas renuevan sus cafetales y salen adelante.

Desde el concejo de Armenia anunciaron el inicio de investigaciones, para descifrar quien o quienes son los responsable de varios hurtos que se han registrado al interior de la corporación

Ante la Fiscalía ya fue puesto en conocimiento el presunto hurto de un computador y el forcejeo de varias puertas de oficinas de concejales, para que se investigue a fondo que es lo que viene ocurriendo al respecto al interior de la corporación, pues además de extrañeza genera preocupación que dentro del concejo no haya seguridad...

En el Quindío en lo que va corrido del año la policía ha capturado 700 personas sindicadas del delito del hurto en todas sus modalidades el último caso un habitante de la calle que intentaba robar una tienda en el norte de Armenia

Habitantes del barrio el prado de Armenia denuncian que el paso ubicado detrás de la terminal de transportes se ha convertido en un corredor de atracos constantes piden intervención de las autoridades

Como Yeison David Chávez fue identificado el motociclista de 27 años de edad que murió en el hospital san juan de dios de Armenia luego de chocar su moto de frente contra un bus el pasado domingo en el barrio belencito de Armenia el joven no sobrevivió a las fuertes lesiones producto de la colisión

El mapa de puntos de encuentro y rutas de evacuación del municipio de Pijao fue entregado a la gobernación del Quindío por parte de la universidad la gran Colombia seccional Armenia

En Armenia, el cuerpo oficial de Bomberos no cuenta con trajes para atender emergencias como incendios, lo que preocupa, más aún cuando ya se empieza a aumentar la ola de calor.

La denuncia la hizo una vez más el veedor de la Gestión del Riesgo y ex director de la Defensa Civil en este departamento Alberto Rosas, quien le pidió a la alcaldía de Armenia prestarle atención a esta situación que desde el año pasado ha venido siendo puesta en conocimiento y que en los últimos días se hizo más evidente, precisamente con la atención de un incendio estructural al sur de la ciudad, en el que los socorristas no pudieron continuar con la atención de la emergencia, pues la falta de equipos no les permitió.

La Misión de Observación Electoral en el Quindío señaló que los promotores de la consulta popular en Pijao fallaron en el desconocimiento de la mecánica de los procesos electorales

Y es que de acuerdo con la coordinadora de la MOE Betty Martínez, quien estuvo como invitada en el programa Hoy por Hoy de Caracol Radio, si bien los ambientalistas hicieron un amplio trabajo pedagógico y de divulgación del tema en cuestión como tal, tuvieron falencias como no nombrar testigos electorales suficientes que vigilaran el proceso de consulta, en caso de que hubiera alguna reclamación

Los centros de salud de Armenia y que lidera REDSALUD no se van a cerrar. Lo dijo la gerente de la entidad Magda Carvajal, quien sostuvo que pese al déficit presupuestal por el que atraviesa Red Salud y que llega a los 3.000 millones de pesos, se están haciendo los esfuerzos correspondientes para que los centros de salud se fortalezcan.

La funcionaria agregó que debido al mismo déficit presupuestal se han tenido que tomar ciertas medidas de austeridad, como reducir la planta laboral, disminuir los honorarios y acabar los intermediarios.

El ministerio del medio ambiente va a trabajar de la mano con las autoridades judiciales, para buscar ponerle freno al aumento de la deforestación en el país

La Corporación Autónoma Regional del Quindío inicia campaña departamental de pedagogía denominada “Sumamente Verde”, para promover la cultura de cero uso de bolsa plástica en el Quindío

Hoy martes 11 de julio, llega a Armenia la imagen de la Virgen de Fátima que peregrina por Colombia con los Caballeros de la Virgen. A las 9 de la mañana desde el colegio de las “Hermanas Betlemitas” en inmediaciones al “Parque Cafetero” se iniciará una procesión que terminará con una celebración eucarística en la catedral Inmaculada de la capital del Quindío.

En Deportes, en el torneo Águila de la B, en el último minuto el Deportes Quindío dejo ir el triunfo frente a Real Cartagena que empató 1 a 1, el dato negativo del partido fue que un mal llamado “Hincha” le lanzó una botella al señor Hernando Ángel, máximo accionista del equipo cuyabro y que estaba en el palco de la tribuna occidental del estadio Centenario, el partido fue suspendido por algunos minutos aunque no pasó a mayores.