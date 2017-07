Bomberos de Armenia siguen sin trajes de atención de incendios

La denuncia la hizo una vez más el veedor de la gestión del riesgo y ex director de la Defensa Civil en este departamento Alberto Rosas, quien le pidió a la alcaldía de Armenia puntualmente prestarle atención a esta situación que desde el año pasado ha venido siendo puesta en conocimiento y que en los últimos días se hizo más evidente, precisamente con la atención de un incendio estructural al sur de la ciudad, en el que los socorristas no pudieron continuar con la atención de la emergencia, pues la falta de equipos no les permitió.

