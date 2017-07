Bill Clinton se tomó dos cafés con jóvenes de la Comuna 13

Los habitantes de la Comuna Trece, más concretamente los del barrio la Independencia número 1, donde se encuentran las escaleras eléctricas, aún no salen de su asombro de la sorpresiva visita que el expresidente norteamericano Bill Clinton hizo a esa zona de la ciudad para conocer esta obra que se ha convertido en un hito de la transformación de Medellín.

John Alexander Serna, conocido como "Chota", es grafitero y dueño de una pequeño local de apenas cuatro por cuatro metros llamado "Café Aroma de Barrio", donde terminan las escaleras. Allí ingresó el expresidente Clinton en forma sorpresiva para tomarse un tinto.

"Yo entraba al café, los escoltas casi que no me dejan entrar, yo no sé quién le dijo que yo era el grafitero y el hombre quiso tomarse una foto conmigo y yo apenas pensaba, ¡guau! ¿Qué esto? Y hasta el sol de hoy, hasta ahora no la creo", relató "Chota" a Caracol Radio sobre la inesperada visita y la foto que ahora lo volvió famoso de la noche a la mañana.

Su primo Jeison Estiven Serna, encargado de atender el café, contó que el exmandatario entró al lugar y se tomó dos express, conversó con turistas franceses que estaban en ese momento en el sitio, admiró los grafitis que hay en las paredes del pequeño local y los felicitó por su arte

Carolina Serna, quien también atiende el café, describió al señor Clinton como una persona sencilla, con mucho carisma, "llegó relajadito, nadie pensó que una persona de esa estuviera acá".

"Gear", otro de los jóvenes que tiene un pequeño negocio de estampación de camiseta también destacó la sencillez del ex mandatario: "El hombre llegó acá, muy sencillo, muy cortes, salió del café y arrimó aquí a mi negoció y los escoltas eran los que no dejaban que nadie se arrimará pero él les dijo que tranquilos y me dio la mano, y entendió la situación y comprendió que muchas personas querían invadirlo, pero el tranquilo y dejaba saludar a las personas".

Los habitantes del sector de La Independencia, donde están las escaleras eléctricas ya se están acostumbrados a estas visitas de famosos, artistas de cine, cantantes, modelos, políticos, han pasado por este sitio de Medellín, un referente de ciudad tan visitado como el parque de las esculturas del maestro Fernando Botero.

