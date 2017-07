Desmienten presencia masiva de paramilitares en San José de Apartadó, en Urabá

Aunque confirman que sí hubo presencia de miembros del paramilitarismo que pintaron algunas paredes en vivienda del corregimiento San José de Apartadó, Antioquia, las autoridades descartaron presencia masiva de este grupo delincuencial en esa zona del departamento.

Haciendo seguimiento a las denuncias, una comisión del Gobierno de Antioquia y la Fuerza Pública visitó la zona y encontró que no se reportaba esa situación que fue denunciada como de presencia masiva de paramilitares.

“Llegamos a la zona, los niños estaban recibiendo clases, dialogamos con la comunidad y permitió evidenciar que en ese sector rural, según lo manifestado por los pobladores, no hay un desplazamiento forzado de ningún habitante, no fueron amenazados, intimidados o hubo algún tipo de afectación. Si pasaron 3 hombres y pintaron las paredes del corregimiento, pero no hay presencia masiva de paramilitares como se denunció”, afirmó la secretaria de gobierno de Antioquia, Victoria Eugenia Ramírez.

La visita tuvo el apoyo de uniformados de la Décima Séptima Brigada del Ejército Nacional, la Policía Urabá, la Alcaldía de Apartadó y la Personería del mismo Municipio, quienes realizaron de forma inmediata la verificación de las denuncias en la vereda La Cristalina del corregimiento San José de Apartadó.

Las autoridades indicaron que apoyan a la ciudadanía en su decisión de que no se irán del sector y seguirán los trabajos propios de su rutina en total normalidad.