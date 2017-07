Senadora Paola Holguín conoció y quería liderar proyecto de paz con Bacrim

Al revelar detalles del proyecto de paz que pretendía someter a 10 Organizaciones delincuenciales y 90 cabecillas de La Oficina y del Clan del Golfo, la senadora del Centro Democrático Paola Holguín, ratificó las versiones de la defensa del exsecretario de seguridad de Medellín, Gustavo Villegas, que no se trata de un proyecto clandestino.

Por el contrario, en una entrevista concedida al diario El Colombiano, la senadora Holguín, afirmó que por medio de Jorge Gaviria, asesor de la Alcaldía de Medellín y hermano del también senador José Obdulio Gaviria, fue quien le presentó el proyecto de paz, el cual le entusiasmo porque según ella la única salida que se tiene es buscar el sometimiento a la justicia de estructuras criminales, por tal motivo lo analizó y le gustó.

Advirtió que en las reuniones que estuvieron siempre estaba presente la institucionalidad y nunca hubo representantes o integrantes de grupos delincuenciales.

Insiste en que cuando se hizo el proceso de paz con la guerrilla en la Habana, abrió las puertas para que se explorara otros proyectos de sometimiento en la justicia, por lo que no entiende porque ahora se acusa al señor Gustavo Villegas de concierto para delinquir.

“Pues si es por eso, yo también. Mejor dicho deme la bienvenida a la cárcel que me toque, porque fui a esa reunión, y lo volvería hacer mil veces: primero, porque cuando se hizo eso lo de la Habana, pidieron que se realizara esto. Y dos, porque creo que es la única alternativa”, afirmó la senadora en la entrevista.

Dice que no cree que la Fiscalía no supiera del proyecto porque en las reuniones que ella tuvo en la secretaría de seguridad de Medellín, había un representante de la Fiscalía, el cual ella pensaba que era un encargado del Fiscal General. Además dijo que si tenía que ir a declarar en el caso del señor Gustavo Villegas lo haría sin inconvenientes porque ella está totalmente segura de que no se cometió ningún ilícito o clandestino como se quiere observar hoy en día.

Por último, defendió el proyecto de paz que busca el sometimiento a las bandas criminales, porque debe ser liderado por la institucionalidad debido a que no sólo en Medellín existen bandas criminales sino en toda Colombia.