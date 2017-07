Los Jóvenes fueron los protagonistas en la Feria del Libro en Medellín

Cientos de jóvenes fueron los protagonistas de la reciente edición de la Feria del Libro en Medellín, la cual es organizada por la librería la Fe y que contó con más de 200 mil editoriales.

En un primer reporte entregado por los organizadores, la feria ha sido visitada por cerca 1500 mil personas.

“Los jóvenes de hoy en día tiene más expectativas, proyectos, sueños y empezamos por los jóvenes, como dice mi abuelito loro viejo no aprenda hablar. Me baso mucho en esos y estamos mucho trabajando para los jóvenes, buscando: literatura juvenil trilogía, saga, literatura juvenil. Eso me parece muy bueno, porque ellos después de leer esos libritos, se van enfocando en otras cosas, ese es hábito que queremos hoy en día”, afirmó Faber Quiñones, administrador de la Librería la fe.

En la feria, los asistentes pudieron encontrar obras de literatura universal, historia, literaria infantil, fantasía, novelas, cuentos, ensayos, poesía, libros que han estado en los cine, YouTubers, filosofía, arte, entre otros.

Después de que pase la feria, Librería La Fe, hará una donación a la biblioteca al colegio Jorge Eliecer Gaitán, en donde llevarán entre 500 y 1000 mil libros.