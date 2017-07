Distrito no puede tomar decisiones de liquidación del contrato de peajes: Concesión Vial

En diálogo con Caracol Radio, el presidente de la Concesión Vial de Cartagena, René Osorio, advirtió que es falso que se haya alcanzado ya la tasa de retorno de los peajes internos de la ciudad, que esa entidad administra.

La Contraloría le había advertido, a su vez, a la Alcaldía de Cartagena, que dicha tasa de retorno ya se habría alcanzado, por lo que la administración adelanta estudios para una posible liquidación del contrato de concesión.

“Hay un documento del 7 de junio de 2017, dirigido por el director de Valorización a la Concesión, donde dice que con fundamento en concepto de Edurbe, manifiesta en forma clara que la tasa de retorno del contrato es del 17,22%, que aún no se ha alcanzado. Y manifiesta que, a marzo de 2017 la tasa va en un 15,42%, y que de acuerdo a las proyecciones, la tasa pactada contractualmente se alcanzaría aproximadamente a finales del segundo semestre de 2020”, resaltó Osorio.

Según el directivo de la concesión, también es falso que se diga que se está operando un contrato que no está vigente, pues según lo manifestado por Edurbe, el contrato sigue en vigencia.

“La Contraloría encontró unos supuestos hallazgos que no son definitivos, preliminares, que no están en firme y no obligan al Distrito. El Distrito tiene que respetar el contrato que está vigente, y no puede tomar ninguna decisión tendiente a actos de liquidación”, sostiene Osorio.

“El distrito ha dicho que va a convocar mesas de trabajo para sentarnos entre el Concesionario, el Distrito y el supervisor, Edurbe, para analizar esos hallazgos y saber por qué la Contraloría no aceptó los planes de mejoramiento. Pero en ningún momento participaremos en mesas tendientes a un proceso de liquidación, porque para que haya liquidación debe haberse cumplido en su totalidad la ejecución, que no se ha cumplido”, concluyó el directivo.