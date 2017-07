Conductores piden que se liquide el contrato de peajes en Cartagena

Hay expectativa en la ciudad de Cartagena con el anuncio de la Alcaldía de Cartagena, de estudiar la posible liquidación del contrato de los cuatro peajes internos que hay en la ciudad.

Para la mayoría de usuarios, en esta obra ambiciosa no se ha visto reflejada la inversión en mejora de vías, la tarifa es demasiado alta, y los peajes han causado problemas de movilidad.

“Fuera con esos peajes, hay mal estado en las vías, las carreteras están malas, y el peaje se vuelve un embudo, de cuatro carriles terminan dos, se forma un cuello de botella. Ha traído más perjuicios que beneficios, los peajes son obsoletos”, expresó uno de los conductores consultados por Caracol Radio.

“Cuando hay trancones deben alzar las talanqueras, y no las alzan. Los peajes no nos han servido para nada. Para mí no se ha visto reflejada la inversión, con una tarifa más alta”, manifestó otro conductor.

“Uno paga el peaje y encuentra un trancón horrible, y vías malas. Hay un hueco antes de llegar al peaje que tiene más de diez años. No se ha visto la inversión, no hay vías, el peaje es muy caro. Llevo una carrera de ocho mil pesos, pago dos mil, y no me queda ni la mínima”, relató un taxista.