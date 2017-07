Alcaldía de Cartagena exige respeto por fallos que prohíben congreso de industria para adultos

Fernando Niño, secretario de interior de Cartagena exigió a los organizadores del congreso de la industria para adultos proyectado para su realización en esta ciudad que se abstengan de llevarlo a cabo y que respeten los fallos de tutela que no permiten su realización.

“Conocemos los fallos que llegaron a la administración que presentaron a pesar del evento, entiendo que también está notificado de su fallo y conoce cuáles fueron las instrucciones que determinó el juez de tutela. En caso de no te atacar la recomendaciones que entregó la administración en su momento de no permitir el evento por cuanto no se relaciona a la política pública en materia de seguridad y protección a menores de edad y a cualquier tipo de actividades el daño de la imagen como una ciudad turística, por tal razón hemos nosotros enviado la comunicación al Centro de Convenciones y el organizador para que respeten lo decidido por los jueces.”

El funcionario explicó que los fallos judiciales son de respeto y acatamiento.

“Lo importante es tener conocimiento respecto a la legalidad de las decisiones de los jueces por parte del establecimiento de comercio y así el organizador quien tiene la palabra final que desconoce ya está todo decidido. Finalmente la decisión de la administración es materializar a través de una comunicación y también está la acción que presentaron en contra esta actividad.”

De insistir en la realización del evento, el distrito acudiría a otras instancias para hacer cumplir lo que ordena la ley.

“Debe respetar o habrá desacato de tutela y habría que revisar todo tipo de sanciones de punto vista administrativo en contra de la persona que lo organiza y que no están atendiendo a las decisiones de la administración de los jueces.”

En el Centro de Convenciones de Cartagena se desarrolla la logística del evento pactado para los días 11, 12 y 13 de julio.

“Ellos están saliendo a los medios a través de diferentes sectores de la sociedad y el lugar en donde se le ofrecía abierto al público, entiendo yo que no han querido entregar ningún tipo de declaraciones que sea, manejado la situación con mucha reserva, por eso tenemos que manejar de que las competencias de la administración inicial en los eventos masivos y en los eventos público cuando hay convocatoria, cuando el tema abierto hacia todos los días, sin embargo, nosotros si respetamos y como autoridades de policía, en todo el organismo de investigación, tenemos la facultad para revisar público y privado cuando la actuaciones para encontrar los comportamientos de los ciudadanos atentan los derechos de los menores de edad.”

Fernando Niño aclara que si bien el evento podría ofrecerse de carácter privado es claro que las competencias de las autoridades van más allá cuando atenta contra la moral de la ciudad.

“Cuando un tema privado nosotros no tenemos competencia la competencia de María que no se unen los derechos de los menores y totalmente privados y participación de nadie sino solamente de la actividad privada hay no puede participar tramitación y tomar decisiones.”