Fiscalía siempre supo que había proyecto de paz con bacrim: Jorge Gaviria

En diálogo con Caracol Radio Jorge Gaviria, asesor de reintegración sostenible para un territorio en paz de Medellín relató cómo, cuándo y por qué surgió la idea de hacer el cuestionado proyecto de paz con bandas criminales que envió a la cárcel al ex secretario de seguridad de Medellín Gustavo Villegas.

Cuando nació la idea de elaborar este proyecto?

Jorge Gaviria: "En el 2016 hubo un foro en la Asamblea Departamental sobre paz urbana y sobre acuerdos de la Habana, para tener en cuenta las regiones. Los organizadores hablaron del decreto 1175 sobre gestores de paz que aparece el punto 3. 4 .13 y que habla de sometimiento de bandas criminales al gobierno y le pide a la rama judicial que prepare un proyecto de ley y desde ahí sale a rodar la idea.

La idea sale del acuerdo de paz nosotros solo estamos respondiendo y apoyando el proceso de paz el concepto no lo inventamos nosotros sino el gobierno nacional con las Farc. La exigencia se le hace al gobierno nacional por parte de las Farc para desarrollar un proyecto de ley y en eso quisimos ser diligentes".

¿Cómo fue la elaboración?

"Hablamos con varios abogados del programa de paz y reconciliación y estructuramos un borrador y luego nos damos cuenta que no tenemos la capacidad y pedimos que nos ampliaran el espectro.. Pedimos concepto de ex magistrados, abogados y sacamos un borrador.

Cuando tenemos el borrador decimos ¿cuál es la mejor forma para afinar y entregarlo a las autoridades? es hacer un foro llamado “sometimiento acogimiento y entregas voluntarias. Gustavo Villegas dijo: hago el foro con el aval de la fiscalía. Ahí es cuando yo hablo con el fiscal se manda por escrito, el envío también un correo al asesor y fiscal pero no respondieron nada.

Luego en una reunión en la fiscalía con la Fiscal Claudia Carrasquilla el 14 de junio de 2017 le dijimos: recuerde doctora la idea de hacer el foro. Ella dijo que le parecía muy oportuno y que quería dinamizarlo en la semana del desarme".

¿Es decir que la Fiscal Carrasquilla, tuvo conocimiento del proyecto con bandas Bacrim?

"Si, la fiscal sabia queríamos socializar el proyecto en un foro".

¿Que les dijo la fiscal?

"Nada solo dijo les avisaré y ahí quedamos. La reunión fue el 14 de junio y por eso no dio tiempo de hacer el foro no nos dio tiempo. Queríamos hacerlo de manera abierta con la intención de que la gente hablara lo que pensaba y Gustavo Villegas dijo lo trabajamos si hay aval de la Fiscalía, mientras tanto lo mandábamos a la Fiscalía para que opinara, pero parece que no había interés para que se hiciera".

¿Por qué dice que la fiscalía no quería que se hiciera?

"Me da la impresión que apresurarse a capturar a Villegas era para que el documento no saliera a la opinión publica, para no dejar ver que nada se estaba haciendo a espaladas de la sociedad.

Me esa impresión, porque la fiscalía participó en todas las entregas... me parece que hay un problema interno en la fiscalía y la forma de perseguirse entre ellos".

¿El borrador del proyecto de ley cómo tal sería ilícito al no ser aprobado aún por la Fiscalía?

"No. usted puede hacer cualquier proyecto de ley y eso no quiere decir que ya se esté realizando. Si no, todos los que han presentado estarían en la cárcel. Lo que pasa es que este por su contenido genera susceptibilidades y tensiones.

Además no era solo para Medellín sino para todo el país, entonces el cuentecito de que se estaba cocinando un pacto oculto con “La oficina” en Medellín no es cierto la era amplio el espectro".

¿Cuáles requisitos o condiciones contenía ese borrador y por qué sería de sometimiento?

"Era obligatorio que los que se entregaran al sistema educativo y que todos se formaran en un proyecto de la legalidad si eso es ilegal entonces sí.

Básicamente es una justicia transicional y desde eso no hay nada de connotación política con ninguna banda.

El documento tiene una condición que es hacer una entrega colectiva pero se judicializaba de manera individual, porque no es lo mismo coger un carrito, que aun sicario, no tiene lógica. Las penas serian de carácter individual porque cada uno como grupo responde".

Al final de la entrevista el asesor Jorge Gaviria, insistió en que el proceso en contra del ex secretario Gustavo Villegas se ha acusado de forma injusta y debida a que la fiscalía el proyecto.

“No se puede desde ningún punto acusar a Gustavo Villegas de un concierto para delinquir en el que participa la Fiscalía entonces ella participa en ese concierto” puntualizó Jorge Gaviria.