7 muertes violentas en 15 horas en Medellín y el valle de Aburrá

Hay preocupación, por el reporte de 7 muertes violentas que llegaron la sede de Medicina legal de Medellín. Los casos se presentaron en los municipios de Bello, Itagüí y La Estrella, 4 fueron víctimas de ataque con arma de fuego y dos fueron con arma blanca. Pero el crimen que más causó conmoción, fue el de dos mujeres, cuyos cuerpos fueron encontrados en la autopista Medellín- Bogotá a la altura del sector conocido como la curva de rodas.

Las autoridades investigan para esclarecer los crímenes.

“Lamentamos estos hechos ocurridos a las últimas horas están siendo investigados por la fiscalía con un gripo especializados que nos permitirá aclarar que hay detrás d esos casos. En algunos de ellos no tenemos al victimario identificado y hasta que no recojamos pruebas no podemos identificar conque hechos están relacionados”, indicó el General Oscar Gómez Comandante de Policía Metropolitana.

Pese a esta racha violenta La Policía Metropolitana Del Valle De Aburrá, indicó que han logrado la reducción de homicidios comparado con el año anterior.

“En lo que va corrido tenemos reducción con 28 casos menos en el área metropolitana y en Medellín 22 casos menos”, señaló el Comandante de Policía Metropolitana, General Oscar Gómez.

A estas 7 muertes violentas se suma la de un recluso dela cárcel bellavista que en las últimas horas murió durante una riña con otro interno en el patio 8 de ese penal al norte del valle de Aburrá.