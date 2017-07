"Estamos trabajando para recuperar el status de país libre de aftosa": Invima

Javier Humberto Guzmán Cruz, director general del Invima, explicó en Manizales que aunque la fiebre aftosa es una mala noticia para Colombia, específicamente para los ganaderos debido a que sus animales están en riesgo, ya se están tomando todas las medidas para que ese brote de ocho animales no se propague y esté confinado al departamento de Arauca.

Aclaró que el problema es que estamos hablando de un virus que se propaga fácilmente y por eso deben ser muy cuidadosos para restablecer los estatus sanitarios.

“Desde el punto de vista de poner en riesgo la salud de los consumidores de carne o sus derivados o de lácteos, este no existe y la gente puede consumir los productos con la plena confianza de que no les va a pasar nada porque la aftosa no es una enfermedad humana”, explicó Guzmán Cruz.

De acuerdo con el Invima por todo lo anterior es que se habla de una alarma para los ganaderos porque cuando un ganado tiene riesgo de aftosa pierde su valor y no se puede sacrificar, comercializar, vender o exportar y eso es algo que ha perjudicado mucho desde el anuncio del brote.

De acuerdo Javier Humberto Guzmán Cruz, algunos mercados donde la carne colombiana se estaba exportando están cerrados temporalmente hasta que se consiga nuevamente el status sanitario que se tenía de país libre de aftosa con vacunación.