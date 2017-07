En dos semanas arrancan las obras de la doble calzada Cúcuta - Pamplona

“Esta obra tiene unos inmensos beneficios… Cúcuta, Norte de Santander, tiene que conectarse con el resto del país, no puede continuar aislada por el estado de las carreteras, Cúcuta, Pamplona y Norte de Santander, estaban aisladas del resto del país”.

Con estas palabras, el Presidente, Juan Manuel Santos, dio apertura al proyecto vial que busca mejorar la movilidad entre el oriente y centro del país “esto va a transformar el desarrollo del departamento de la región, la competitividad que se adquiere y la conectividad que tendrá Norte de Santander con el resto del país es algo muy importante”.

El Jefe de Estado, resalto los avances viales en regiones fronterizas “conectar con buenas carreteras todo el país desde Ecuador hasta Venezuela, lo que faltaba era este trayecto Pamplona- Cúcuta porque ya hace un año, firmamos el acta de inicio desde Bucaramanga hasta Pamplona”.

PETICIONES DE LA COMUNIDAD

En el marco de la intervención del Mandatario de los colombianos, los conductores de carga y trabajadores de la zona, plantearon inquietudes y solicitudes al Presidente “estamos esperando una generación de empleo y yo quiero estar en este contrato de trabajo para mi familia y las personas de esta población” expresó, Alonso Mogollón, trabajador de la zona.

GENERACION EMPLEO

Según la concesionaria vial Rio Pamplonita, se estarán generando empleos indirectos que oscilaran entre tres mil a cuatro mil vacantes, mientras que de manera directa serán 1.500 trabajadores contratados.

INICIO DE LA OBRA

Leopoldo Pellón, Representante legal de la Concesionaria vial, Río Pamplonita, explicó “nosotros arrancamos ahora el 20 de julio, nos hacemos cargo de la vía, hacemos unas actividades prioritarias para eliminar todos estos baches y zonas de riesgo que hay en la carretera y ya nos ponemos en un mantenimiento para conservarla en ese estado de transitabilidad, adicionalmente, nos ponemos en los estudios y diseños para en el término de un año, estar comenzando por fases la construcción de la nueva calzada y la rehabilitación de la existente… El proyecto tiene un plazo previsto desde este mes de julio hasta el mes de julio de 2022”.

Por su parte, el Ministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas, expresó,“En esta doble calzada de más o menos 63 kilómetros va a quedar desde Cúcuta hasta Pamplona, totalmente, doble calzada, ya tenemos un tramo de doble calzada hasta el peaje pero ese tramo lo vamos a rehabilitar y dejar nuevo, luego sigue de ahí hasta Pamplona son 51 kilómetros, 47 en doble calzada y los cuatro kilómetros de la variante de Pamplona que va a quedar bidireccional con características de 4G con velocidad de 80 km por hora”.

PEAJE

Frente a la inconformidad por la instalación de un nuevo punto de recaudo en el corredor Cúcuta - Pamplona el Ministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas, manifestó, “Hoy existe un peaje que vale $5.700 ese peaje no va a incrementar y lo que se ha pensado siempre es colocar el segundo peaje cerca a Pamplonita pero cuando se termine la obra por allá dentro de cinco años y con un valor diferencial para Pamplona y Pamplonita de $6 mil, no es que los $12 mil que va a valer en cinco años, no ahora, no va a pagarlo la gente de Pamplona y Pamplonita porque van a tener una tarifa diferencial”.

Por su parte, el Representante legal de la Concesionaria vial, Río Pamplonita, Leopoldo Pellón, afirmó “el peaje forma parte del contrato, está estructurado… lo que es importante es que la gente sepa que el peaje se instala cuando la obra esté terminada y donde se haya cumplido a dar una infraestructura con los niveles de calidad exigidos”.

La firma Sacyr adelanta actualmente cuatro proyectos viales en el país, algunos de ellos, con dificultades, según el representante de la concesión, los impases que se registraron con la Agencia Nacional de Infraestructura fueron superados.