Objetivos de desarrollo sostenible para colegios públicos de Cartagena

El próximo 12 de julio en Cartagena, Colombia, bajo el marco del Congreso Internacional de AIESEC, se realizará el Foro Global “Youth Speak”, donde los jóvenes de Colombia y los delegados de más de 100 países tendrán la oportunidad de interactuar con empresas globales a partir de charlas y talleres enfocados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible que adoptaron las Naciones Unidas para la agenda de desarrollo mundial al año 2030.

Durante la tarde de este Foro, los delegados colombianos e internacionales asistirán a diferentes colegios públicos de Cartagena para enseñar con actividades lúdicas a niños de diferentes colegios públicos sobre los Objetivos, de la mano de UNICEF y su iniciativa World’s Largest Lesson creada en conjunto con Project Everyone.

Serán más de 800 jóvenes facilitadores entre los 20 y 22 años, provenientes de más de 120 países miembros de AIESEC, que desempeñan posiciones de liderazgo en sus respectivas oficinas nacionales, además de los jóvenes colombianos que deseen inscribirse.

Dentro de los ponentes confirmados para el Foro Global se encuentran: UNICEF, UNESCO, Project Everyone, PwC, SENA, Mindvalley, Cornerstone, Teach for All, DPDHL, Electrolux, Ubiquity University, TCS y UNIDO.

AIESEC actualmente trabaja, por medio de su programa Youth for Global Goals (www.youth4globalgoals.org), por alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible y generar conciencia para entender la importancia de la contribución individual juvenil para alcanzar las metas al año 2030.

Para el evento, se espera tener un alcance directo con 4.120 estudiantes entre los 12 y los 19 años de 9 escuelas públicas y 2 fundaciones, para realizar un total de 104 talleres que harán de Cartagena la ciudad más educada en Objetivos de Desarrollo Sostenible en el menor tiempo.

Igualmente, por medio de las redes sociales de AIESEC y de Youth for Global Goals se llevará a cabo una campaña digital enfocada en acciones sostenibles, que busca promover el evento y el proyecto en espacios de interacción en Internet.