Concejo de Cartagena insta a organizar a Playa Blanca como destino turístico

El Concejo instó al Distrito a que de manera urgente, en conjunto con las entidades ambientales de orden nacional y local, la Corporación de Turismo y Planeación organice a Playa Blanca como destino turístico para evitar la contaminación ambiental que obligó a Parques Naturales a prohibir el ingreso de lanchas.

El concejal Vicente Blel advirtió que la prohibición de ingresar por vía marítima a Playa Blanca decretada por Parques Naturales, que fue levantada hoy sábado, no es la solución.

“Esta situación sorprendió a los operadores turísticos que tenían reservas para este fin de semana. No podemos buscar la fiebre en las sabanas, más bien se debe concertar para buscar solución a los problemas ambientales”, dijo. Blel presentó una constancia por la inconformidad que produjo esa decisión.

Así mismo, el concejal, Salim Guerra, indicó que Cartagena es el quinto destino turístico a nivel mundial, según informaciones de medios internacionales.

“Es así como nos visitan polacos, israelitas, europeos y gente de todo el mundo. En todos los países del mundo se habla de esta ciudad. Pero las autoridades van a velocidad lenta. La cuidad no está preparada para recibir al turismo. Por eso la peleas entre nativos y turistas. Parques Nacionales presionado por la Procuraduría cerró las playas. Será que la medida de cerrar Playa Blanca es buena o será mejor ¿qué se tomen los correctivos para evitar el daño ambiental? ¿Por qué no se cobra por entrar a Playa Blanca?, tal como se hace en otros sitios. Uno va a Playa Blanca y encuentra edificaciones a cinco metros de la playa, cuyos dueños son extranjeros. Entonces yo me pregunto ¿dónde está la autoridad? Hay unos siete hostales que producen basuras y la tiran en la ciénaga aledaña, al igual que las aguas residuales. Debemos cuidar el tesoro que es el turismo. Por eso propongo crear una mesa de turismo en el Concejo para discutir el tema y ayudar en la acertada toma de decisiones”.

Por su parte, la concejal, Duvinia Torres, respaldó a Manolo Duque por la posición que asumió en respaldo de los operadores turísticos. “La preocupación es que Parques Naturales debe reunirse con los nativos y ver cómo reinvierte en el territorio. Debe hacerse un trabajo de acompañamiento para mejorar, pero el cierre no es la solución. Se debe reglamentar para construir una mejor convivencia turística y con el medio ambiente”.

Así mismo, la concejal, Judith Díaz, se refirió a una proposición que presentó el pasado martes para citar a la directora de la Corporación de Turismo, Planeación y otras dependencias y hacer un debate sobre el turismo. “Quisiera que todos los concejales adicionaran sus proposiciones para enriquecer el debate”.

De igual forma, Javier Curi, compartió la preocupación por la medida del cierre de Playa Blanca. “Esto me lleva a pensar en el Plan Sectorial de Turismo que aquí aprobamos y que está incluido en el Plan de Desarrollo de esta administración. Se necesita educación para promover el turismo. Adecuación del territorio con equipamiento turístico, esto para evitar un desastre ambiental, que es lo que ocurre. Este debate debe tener como eje central el plan sectorial de turismo, y que se centre en la zona rural y zona norte. Cuando nos apropiemos de esa situación rompe el paradigma”, manifestó.