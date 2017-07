Alfredo Gutiérrez y Jorge Oñate se alegran con el homenaje a Carlos Vives

A través de sendos comunicados de prensa el cantante Jorge Oñate y el Tri-Rey Vallenato Alfredo Gutiérrez, indicaron que se alegran con el homenaje que se le rendirá al artista Carlos Vives en el 51º Festival de la Leyenda Vallenata a realizarse en Valledupar del 26 al 30 de abril de 2018.

Alfredo Gutiérrez, ‘El Rebelde del Acordeón’ manifestó: “Alfredo Gutiérrez quiere expresar su respaldo a esa decisión, ya que considera que Carlos Vives también tiene todo el derecho de obtener tan importante distinción gracias a su valiosa labor de internacionalizar el vallenato, y que miles de personas en todo el mundo pudieran conocer este hermoso género que es el más representativo de Colombia”.

Entre tanto, “El Jilguero de América” Jorge Oñate anotó: “Carlos Vives, me siento congratulado al saber la noticia que te han escogido como el homenajeado del próximo Festival de la Leyenda Vallenata. Es cierto que hay otros que han hecho historia en nuestro folclor vallenato, pero tú también has enaltecido nuestra música vallenata, tanto a nivel nacional e internacional. Eres merecedor de este gran homenaje y hoy deseo que sepas que siempre he sido tu admirador y brindarte mi apoyo en este prestigioso festival. Te acompañaré en este homenaje estando presente en todos los actos”.

Felicitaciones de otros artistas vallenatos

“Con mucha satisfacción recibo la noticia de que el próximo homenajeado en el Festival de la Leyenda Vallenata será mi hijo querido Carlos Vives, quien al igual que mis hermanos Alfredo Gutiérrez y Jorge Oñate, es gran merecedor de tan valiosos reconocimiento por su parte a esta música tan hermosa a nivel mundial. Hijo querido, desde ya a tus órdenes en lo que necesites”: Poncho Zuleta.

“Felicidades a Carlos Vives por este homenaje en el Festival Vallenato 2018. A un colombiano que con su voz y el acordeón de Egidio Cuadrado ha llevado nuestro nombre y alegría por el mundo”: Jorge Celedón.

“Carlos Vives, patrón cuenta conmigo”: Peter Manjarrés.

“Felicitaciones a Carlos Vives por ese homenaje en el Festival Vallenato. Vives puso al mundo a cantar vallenato, siempre dejando en alto nuestro folclor y el nombre de Colombia”: Rey Vallenato, Jaime Dangond.

“Bendiciones y más éxitos, ídolo”, Jean Carlos Centeno

“Merecido patrón”, Rey Vallenato, Christian Camilo Peña.

“Felicitaciones a mi compadre Carlos Vives, por el merecido homenaje que le rendirán en la versión 51 del Festival Vallenato. Te mereces eso y mucho más. Además, quiero felicitar a todo tu equipo de trabajo encabezado por su esposa la gran Claudia Elena Vásquez. Bendiciones para todos ustedes”: Rey Vallenato Alberto ‘Beto’ Villa.

Por su parte, Carlos Vives agradeció las notas de felicitación llegadas a través de los distintos medios de comunicación y las redes sociales.

“Estoy muy contento, muy orgulloso y muy honrado por el homenaje en el próximo Festival de la Leyenda Vallenata. Estaré en Valledupar feliz de acompañarlos y quiero hacer mi equipo con todos los grandes del vallenato. Vamos a disfrutar de la música más alegre del mundo”, indicó Carlos Vives.