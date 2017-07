"La situación de Leopoldo López me parece sospechosa": venezolana en Manizales

La casa por cárcel que le acaban de dar a Leopoldo López tiene varias lecturas afirmó Antonieta Tirado, una venezolana que vive en Manizales con su esposo y su hija.

Indicó que de un lado esta decisión denota la desesperación del gobierno de Nicolás Maduro que no encuentra cómo calmar la calle y tranquilizar a la gente que está desesperada pidiendo un cambio.

“De otro lado debemos recordar que hace algunos meses se conoció que al líder opositor le ofrecieron el arresto domiciliario y él se negó. Entonces esta situación me parece sospechosa”, afirmó la joven.

Aclaró que se debe mirar qué fue lo que se negoció e indicó que para los venezolanos que viven en el exterior está situación los tomó por sorpresa por lo que se debe analizar qué hay por debajo de todo esto.

Expresó que lo ocurrido con Leopoldo López no cambia la inseguridad que hay en Venezuela, tampoco el hambre que se tiene en el país y menos la falta de medicina porque la gente se está muriendo literalmente por falta de medicamentos y otras cosas vitales.

“No sé qué está buscando el gobierno con esto. Me alegra por Leopoldo López y su familia, sin embargo esto no es todo, no es la libertad del líder opositor, esto es simplemente una casa por cárcel y lo que él se merece es la libertada”.