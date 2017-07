Celebro mucho que Leopoldo López esté de nuevo con su familia: Santos

El jefe de Estado de los colombianos, Juan Manuel Santos, expresó su satisfacción por la otorgación de la detención domiciliaria al líder opositor Leopoldo López.

"Celebro mucho que Leopoldo López este de nuevo con su familia, insisto en que hay que perseverar para buscar una solución negociada y pacífica a los problema de Venezuela" señalo el Presidente, Santos.

El mandatario, se refirió a los recientes pronunciamientos de su homólogo, Nicolás Maduro al referirse sobre la situación social y política de su país

"A mi le pueden insultar todo lo que quieran, personalmente, no me importa pero que no insulten al pueblo colombiano".

Las declaraciones fueron dadas en Cúcuta, en el marco del acta de inicio del proyecto vial de cuarta generación. La doble calzada Cúcuta - Pamplona.