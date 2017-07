Maternidad de Cartagena expone sobre tecnologías de monitoreo fetal en EE.UU.

El gerente de la ESE Clínica de Maternidad Rafael Calvo, Jorge Quintero Bula, expresó su satisfacción por la feliz oportunidad que tuvo un equipo de especialistas del centro asistencial, de exponer ante la comunidad médica internacional, las experiencias sobre las nuevas tecnologías aplicadas al monitoreo fetal.

Dijo que ello representa un reconocimiento al personal médico y científico de la clínica y a la calidad y eficiencia de los servicios que hoy en día ofrecen.

Quintero Bula, manifestó que en representación de la Maternidad, asistieron al Ispor 22 nd Annual Internacional Meeting en Boston, Estados Unidos, el Director del Centro de Investigación para la Salud Materna y Perinatal de la Mujer (CI Materna), E. MD Ginecologo-Obstetra Francisco Edna y el Lider Investigador Nelson Alvis Zarzuk.

El equipo de especialistas expuso el tema: IMPACT OF THE INTRODUCTION OF NEW TECHNOLOGIES FOR MATERNAL FETAL MONITORING AT ESE CLINICA MATERNIDAD RAFAEL CALVO. (Impacto de la introducción de nuevas tecnologías para monitoreo fetal materno en la ESE Clínica de Maternidad Rafael Calvo).

El Director del CI Materna, Francisco Edna, señaló que es un gran logro para la institución y para nuestro grupo de trabajo del Centro de Investigación, al poder mostrar los resultados de impacto en morbilidad – mortalidad, a partir del uso de nuevas tecnologías y fortalecimiento de competencias académicas desarrollados en la Institución, resaltando en este aspecto el apoyo de la Fundación Vida Raquel K. Gilinski y el Hospital Mount Sinaí de New York

Dentro de las líneas de trabajo del Centro de Investigación (CI Materna) de la ESE Clínica Maternidad Rafael Calvo, se encuentra el desarrollo de trabajos de investigación que permiten medir con indicadores de resultado, la complejidad y la calidad de atención como institución complementaria en salud sexual y reproductiva, resultados que proyectamos socializar en escenarios académicos, locales, nacionales e internacionales.

Nuestro propósito es continuar generando como equipo interdisciplinario, resultados que permitan garantizar excelencia en la prestación de servicios para la población que asiste a nuestra institución.

La Sociedad Internacional de Farmacoeconomía e Investigación de Resultados – ISPOR, es una organización pública para fines educativos y científicos que trabaja en el fortalecimiento, la integridad, el progreso y el uso de la economía de la salud con el fin de aumentar la eficiencia, eficacia y equidad de los cuidados médicos para mejorar la salud.

De esta manera, fomenta el desarrollo de las políticas para mejorar los métodos y aplicaciones de investigación, generando así, revistas, informes, publicaciones y reuniones reconocidas por contenido científico de alta calidad e información sobre tendencias en evolución. Asimismo, fomenta el acceso, el uso apropiado y la comprensión de las oportunidades y limitaciones de los datos de atención de la salud para informar las decisiones sobre el cuidado y reconocer la excelencia científica y de investigación.