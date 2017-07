El gobierno de Maduro está fracturado: Pilín León

Pilín León, ex miss mundo 1981, activista de la oposición residenciada en Barranquilla, cree que la salida de Leopoldo López de la cárcel de Ramo Verde, muestra una grave fractura en el gobierno de Nicolás Maduro.

Carmen Josefina León, empresaria, columnista y decidida crítica del gobierno venezolano, agregó que la situación del gobierno de su país es tan delicada, que no todos los que integran el grupo de mando estaban enterados que el líder opositor logró su libertad…”Sólo se enteraron por las redes sociales. Diosdado Cabello se enteró por las redes sociales y se puso furioso. No sabía. Eso quiere decir que no se están comunicando. No hay unidad de mando hace rato”, dijo la bella dirigente social venezolana.

Pilín dice: “Aunque no se le ha otorgado la libertad absoluta, podemos tomar esto como un paso más en esto de lograr la libertad de Venezuela”.

Según la ex miss mundo: “No podemos aflojar en las calles. Maduro sabe que las calles están calientes y ellos están acorralados. Por este hecho no podemos creer que ellos devolverán el poder. Ahora es cuando hay que apretar y seguir las presiones hasta lograr la victoria”, precisó.