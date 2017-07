Líderes juveniles indignados reclamaron participación en la política de juventudes de la Alcaldía

Ver el Concejo, un recinto al que últimamente no va mucha comunidad para hacer seguimiento a las acciones de los ediles, esta vez abarrotado de gente que tuvo que sentarse en las escaleras y pasillos, es un hecho histórico y lo es más ver que esas personas eran jóvenes que no superaban los 25 años y que acudieron al llamado para integrar la política de juventudes del municipio.

La Alcaldía no se lo esperaba y el proceso se salió de las manos ante la masiva presencia de estos jóvenes que denunciaron la creación de grupos fachada para que integren la plataforma juvenil, dejando por fuera los grupos y asociaciones reales que quieren obtener recursos y hacer veeduría a los procesos de la Administración con su política para esta población.

Ervin Castro del colectivo Todos por la Educación indicó que, "nos pusieron cita a las 6:00 de la tarde y pasadas las 7:30 no se llegó a nada porque no hubo las suficientes personas para atender lo que no se planeó bien desde antes. Hay denuncias de que hay personas que no representan ningún colectivo. Esto lo han aplazado varias veces y no hay nada claro".

Mientras tanto Jenny Sierra, la coordinadora de proyectos de la YMCA de Risaralda dijo que aunque llegaron a inscribirse a la prataforma de juventudes con colectivos de las comunas Villa Santana, Tokio y La Isla, no hubo agilidad en la base de datos y "hubo rumores de que la Administración Municipal estaba posicionando a varias personas para que quedaran en los cargos directivos (de la plataforma) a través de organizaciones sociales juveniles ficticias".

Y es que cuando se iba a empezar con la elección, la Secretaria de Desarrollo Social, encargada del proceso, anunció que se suspendería el proceso por las denuncias en la Personería al respecto del mismo.

Ricardo Castrillón, otro de los jóvenes asistentes al evento en el que se elegiría la junta de la Plataforma, llamó a las personas entre 18 y 28 años a hacer el control político a este proceso.