Controversia por la canción de la Feria de las Flores

A tres semanas de la Feria de las Flores en sus 60 años, la canción oficial generó polémica por su melodía y velocidad, debido a que se aleja del ritmo tropical y urbano de las últimas y se asemeja al tipo de salsa que identifica a la ciudad de Cali.

Para los ciudadanos, que expresaron su descontento con el montaje musical de este año, esta no es una versión representativa de la cultura antioqueña:

“No es como acorde con la tradición musical antioqueña, se parece y tiene similitudes con una canción de la Feria de Cali”, señaló el señor Wilson a Caracol Radio.

"A mí la verdad no me gustó mucho la canción de la Feria de las Flores, esperaba algo mucho más tradicional, algo mucho más paisa", explicó Alfonso, un habitante de Medellín.

"Realmente la canción empieza como con un ritmo muy pegajoso, pero realmente no engancha", argumentó Ana, una estudiante universitaria.

“La verdad, la canción de la Feria de las Flores no me gustó para nada, me esperaba muchísimo más por ser sobre todo la versión número 60 de la feria; Se me parece mucho a la canción de la Feria de Cali y acá lo que cantamos es trova", concluyó Cristina, una habitante de Medellín.

Por su parte la Lina Botero, subsecretaria de Cultura, defendió la versión al asegurar que la hicieron artistas destacados y en un trabajo donde se expresó lo más representativo de la cultura paisa.

“Mira, el tema con la canción siempre ha generado controversia, si revisamos las dos últimas canciones, los géneros han sido tropipop o pop con influencias urbanas, a veces un poquito de reggaeton; entonces realmente también si hablamos de que eso sea nuestro tampoco lo es. La salsa por lo menos es un ritmo que es latino, es un ritmo tropical, pero bueno es una discusión que hay que dar, que está bien que se ponga en las discusiones, eso quiere decir que la gente la está escuchando", aseguró la funcionaria de la alcaldía.