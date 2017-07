CFC tiene licencia para construir Tierra Viva pero no los terrenos

La votación de tres Concejales de Manizales por el no, frente a dos por el sí fue suficiente para que se negara el uso del suelo de los terrenos en la vereda La Aurora como desarrollo o expansión urbanística. En dichos lotes hay proyectada la construcción de una bio-ciudadela denominada Tierra Viva.

El debate lo hizo la Comisión Primera de esta corporación municipal que integraron cinco concejales, la cual se encargó de analizar los pro y los contras que se expusieron sobre la construcción de una urbanización que pretende albergar a por lo menos 10 mil personas en un lote adyacente a la reserva de Río Blanco, considerada de gran importancia para la ciudad por su riqueza hídrica y biodiversidad animal. Incluso hasta hace unas semanas vivió en ella (durante más de 20 años) un oso de ante ojos, que fue enviado a Barranquilla.

Ciudadanos, colectivos ambientalistas, líderes políticos, ongs, corporaciones, urbanistas, entre otros formaron La Convergencia Todos Somos Río Blanco para hacerle frente a este proyecto y a cualquier otro que contemple esa zona como desarrollo urbano, pues consideran que esto podría afectar la vida de animales que incluso son insignia para la ciudad cómo el barranquillo y la oferta hídrica que ofrece esa ladera aledaña a la capital caldense. Por cierto río Blanco es reconocida a nivel mundial por sus bondades para el avistamiento de aves y otras especies animales y vegetales.

Esta convergencia se encontró al frente con autoridades municipales y administradores de empresas públicas. Para nombrar uno tenemos al gerente de Aguas de Manizales Jorge Hernán Mesa Botero, quien reiteradamente dijo que no ve que tierra viva pueda representar un riesgo para la oferta hídrica de la ciudad, ya que esta tiene actualmente una sobre oferta del líquido vital aunque después de tomada la decisión se refirió a un pero.

“Realmente la ciudad es privilegiada el tema de recurso hídrico. La empresa está generando aproximadamente 3 mil 500 litros por segundo y nos estamos consumiendo 750 litros por segundo. Podríamos pensar en una sobre oferta de agua, pero hay que pensar que estamos en unos tiempos dónde los extremos son los que están primando. Los fenómenos de la niña y del niño. Ya nos están anunciando un fenómeno del niño dónde muy seguramente las cuencas se van a rebajar ostensiblemente por lo que estamos pensando ya en reservorios”.

El Alcalde de Manizales, José Octavio Cardona León se abstuvo de pronunciarse sobre este hecho. Por su parte su secretaría de Planeación María del Pilar Pérez Restrepo dijo brevemente que la administración respeta la decisión del Consejo, pero que no está de acuerdo con que se hayan retirado esta y otras zonas de expansión del proyecto de Plan de Ordenamiento Territorial (POT) que se le presentó al Concejo de la capital caldense.

El recinto de esta corporación hoy lució atestado de ciudadanos, líderes sociales entre otros asistentes. Pero además estuvo allí presenciando esta votación el senador Navarro Wolf, quién calificó de histórica la labor de los concejales y dijo que en Manizales se había votado poniendo las luces altas, es decir mirando hacia el futuro, agregó que hoy Manizales tiene que servir de ejemplo para que se tomen decisiones similares en otras regiones del país dónde también hay debates sobre riesgos ambientales reflejados por la expansión y desarrollo urbanístico.

La constructora CFC y otros socios son quienes pretenden construir Tierra Viva. De momento es correcto decir que esta firma tiene licencias de construcción pero no tiene asegurados los terrenos para desarrollar su proyecto de Bio-Ciudadela.

Ahora CFC tendrá que esperar a que quede en firme la decisión del Consejo sobre el POT. Si el retiro de estas zonas es o no aceptada por la administración municipal y además podrá acudir a instancias legales.

Otros que no tienen nada asegurado aún son los inversionistas. Es decir los clientes que ya separaron o pagaron algunas sumas de dinero para adquirir predios en esa zona, ya que todavía no hay certeza sobre si Tierra Viva será una realidad o un proyecto que no será materializado.

Por su parte quienes se oponen a que los terrenos de la Aurora sean zona de desarrollo urbanístico esperan que la decisión tomada hoy quede en firme y que ante eventuales acciones legales de la constructora los jueces fallen teniendo en cuenta sentencias de las altas cortes como la C192 de 2016 en las cuales dice que sobre el uso del suelo no hay derechos adquiridos, es decir que el estado puede decidir que sí y que no es permitido para el desarrollo urbanístico de una población.