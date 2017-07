Vía Pamplona no está en su mejor estado: Conductores

Los más de 60 kilómetros a cargo de la Concesionaria San Simón en el trayecto Cúcuta – Pamplona, están siendo cuestionados por los conductores de vehículos particulares, de servicio público y de carga por el deplorable estado en el que se encuentran varios tramos.

“Nos encontramos con huecos, reparcheos mal hechos, por esquivar los huecos nos cambiamos de carril y ahí vienen los accidentes, no entendemos, si estamos pagando, en mi caso $5.700 como conductor de vehículo particular, cuantos carros más de eje liviano transitan por este corredor, sumado a los taxis, buses, busetas y los camiones… cuánto dinero recoge esta gente que no se está viendo invertido en unas condiciones óptimas de movilidad como la mrecemos en una via concesionada” expresó, Rafael Oviedo, conductor.

Como esta posición hay muchas más que dejan entre ver el inconformismo por la falta de mantenimiento del corredor “un solo ejemplo por mencionar es el tramo entre el Diamante y el Club Cordillera, en pleno siglo 21 con esos huecos, no hay derecho…” expresa otro de los conductores.

Los veedores reportan que en la carretera Cúcuta- Pamplona, hay más de 90 huecos “en este momento se han recaudado más de 95 mil millones de pesos desde el año 2009 hasta este año, es una vía que no refleja ese concepto de recaudo por peaje” manifestó, Santiago Burbano, veedor vial.

La inconformidad y preocupación aumenta por la llegada de una nueva firma que ejecutara el proyecto de la doble calzada Cúcuta – Pamplona, en la cual, se anuncia la instalación de un segundo peaje en este corredor que contaría con dos concesionarias.