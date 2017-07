Asumo el cargo con mucha responsabilidad social: directora de cárcel femenina de Cartagena

Ante un grupo de periodistas de la ciudad, la directora de la Cárcel Distrital de San Diego, Judith Figueroa dio a conocer su gestión en los primeros 15 días luego der su nombramiento.

La directora una vez más agradeció la confianza que ha puesto en ella el gobierno de Primero la Gente, que encabeza el alcalde Manuel Vicente Duque. “Este encargo que me ha hecho el alcalde Manolo Duque, lo he tomado con mucha responsabilidad y consciente del trabajo social que se puede desarrollar en este centro carcelario. Desde el primer día de mi posesión me he dado a la terea de cambiarle la cara a la cárcel de San Diego, y en pocos día los cambios se han visto”, dijo la nueva directora.

Uno de las acciones inmediatas de esta nueva administración ha sido poner al día los procesos jurídicos de las internas. La meta esta puesta en agilizar la libertad de algunas de las reclusas que ya tienen su pena cumplida. ¨”Nos hemos encontrado con algunas internas que cumplen con los requisitos para salir en libertad y con nuestro asesor jurídico hemos emprendido la labor de agilizar sus salidas a la libertad. Tres de ellas ya se encuentran gozando de la libertad y en los próximos días otro grupo también estará gozando de su liberación”, agregó Judith Figueroa.

Destacó también la directora el apoyo que está brindado a la cárcel la Fundación Teatro Interno, dirigida por la actriz Johana Bahamón, con el proyecto 'Yo Creo en las Segundas Oportunidades'. “Este proyecto de la Fundación ha sido de gran bendición para las internas. Con ellos estamos llevando a cabo programas sociales de gran impacto, los cuales seguiremos impulsando y que hacen parte del plan der desarrollo del Gobierno Primero La Gente”, enfatizó.

Dio a conocer la nueva funcionaria que tuvo una importante reunión con la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria (Umata), del Distrito, orientada por Alfredo Yepes, para reactivar el apoyo que esta entidad venía brindando a las mujeres del centro carcelario de San Diego, y el cual se había desactivado. ¨”Me reuní con el directo de la UMATA, Alfredo Yepes y acordamos volver a desplegar el proceso de resocialización que se venía adelantando con las reclusas en el tema de asistencia técnica para que aprendan a cultivar su propio alimento, a través de huertos productivos construidos en los patios del penal”, concluyó.

Para los próximos días se estará oficializando la apertura de un salón de informática para las internas, gracias a la donación de 10 computadores por parte de la Fundación Teatro Interno. Las reclusas tendrán su espacio para desarrollar sus habilidades en el manejo de computadores. Para tal fin recibirán capacitación por parte de SENA regional Bolívar.