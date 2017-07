Dionisio Vélez creyó que Cartagena era un virreinato con arcas infinitas: Oliveros

En su editorial de este jueves en Cartagena Hoy por Hoy, el columnista de Caracol Radio, Orlando Oliveros, se refirió a la información presentada por la Contraloría, que afirma que la administración del exalcalde Dionisio Vélez habría pagado 2.500 millones de pesos por supuestas comisiones de éxito, a favor de asesores externos, para lograr un crédito de 250 mil millones, algo que para el ente de control podría constituir un detrimento patrimonial.

“La de Dionisio Vélez es la más reciente y catastrófica administración que hemos tenido. Desde su posesión como alcalde atípico el 22 de julio de 2013 hasta las últimas horas de trabajo del 31 de diciembre de 2015, Dionisio Vélez Trujillo creyó firmemente que administrar a Cartagena era como regir una especie de virreinato con arcas infinitas”, sostiene el columnista.

“Fueron 250 mil millones de pesos los que Dionisio prestó para pavimentar vías, canalizar drenajes, construir colegios y centros de salud. Cuando su gobierno acabó, los cartageneros nos llevamos la sorpresa de que la mayoría de las obras no fueron terminadas y que en el caso de la salud (donde se destinaron 100 mil millones) a Manuel Vicente Duque, el alcalde que vino después, es decir nuestro alcalde actual, sólo le dejaron 29 mil millones”, apunta el panelista.

“De modo que si la Contraloría General de la República corrobora su investigación, los cartageneros seremos testigos y víctimas de otro de los tantos derroches patrimoniales de la administración Vélez Trujillo”, asevera.

“En lo personal, me parece increíble que aún haya personas que deseen que Dionisio Vélez regrese al poder. Quienes afirman que él fue un buen alcalde y anhelan que se lance en un futuro a la alcaldía o la gobernación me hacen pensar en una versión desfigurada de la Parábola del Hijo Pródigo: el tipo endeuda a la ciudad por unas obras que no concluyó y con un préstamo en el que aparentemente cometió peculado, y aun así, cuando pretenda volver, hay gente que espera recibirlo con los brazos abiertos. Seamos serios, por favor. Los únicos abrazos que se merece este virrey pródigo y ficticio, Dionisio Vélez, son los que deberían haberle dado, hace rato, la Contraloría, la Procuraduría, la Fiscalía y la Cárcel de Ternera”, concluye.

Escuche en el audio adjunto la columna de Orlando Oliveros en Caracol Radio.