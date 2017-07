Concejo de Cartagena aplazó debate sobre salud, clínicas y sistema de emergencias

Ante la ausencia de Álvaro Cruz, director del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE) de Cartagena, los concejales de Cartagena aplazaron el debate que debía realizarse el pasado miércoles 5 de julio sobre salud, clínicas, y sistema de emergencias en la ciudad.

Para el desarrollo del debate, también fueron invitados el Director del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT), la Directora del Departamento Administrativo Distrital de Salud (DADIS), el Director de Distriseguridad, el Director del Cuerpo de Bomberos de la ciudad, el Comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, y el Gerente de la Clínica Barú.

El objetivo de la plenaria era revisar entre otras cosas, los programas que posee el DADIS sobre vigilancia y control de salud pública, atención y control de enfermedades infantiles, el número de ambulancias públicas y privadas de la ciudad, las clínicas dispuestas para atender a través del SOAT a las personas accidentadas, quiénes son los encargados de trasladar a las personas heridas en un accidente de tránsito, etc.

El concejal, David Dáger Lequerica, propuso aplazar el debate puesto que el Director del Centro Regulador de Urgencias, considerado uno de los más importantes para responder a los cuestionamientos realizados, no estaba presente pues se encuentra de vacaciones. Es así como la iniciativa fue apoyada por varios de sus colegas.

La mesa directiva aseguró que el debate se realizará después del diez de julio, con el objetivo de garantizar la asistencia del funcionario en mención y de los demás citados para que el análisis del tema pueda ser profundo.

“Este es un debate importante y de fondo, por lo que tomamos la decisión de aplazarlo para que estén presentes todos los citados y puedan responder con eficacia a los cuestionamientos que fueron enviados con antelación”, explicó Lewis Montero Polo, Presidente del Concejo.

Importancia del seguimiento a los debates

El concejal, Rodrigo Reyes Pereira, intervino para hacer un llamado a sus colegas para hacer un seguimiento a los temas debatidos y por debatir con el fin de analizar los avances y cambios en la ciudad a partir de los mismos. Por tal motivo, aseguró que en los próximos días la bancada conservadora presentará una proposición para resumir los temas abordados hasta la fecha.

Así mismo, resaltó la importancia de que se evidencien las sugerencias que la Corporación manifiesta en cada sesión a los funcionarios Distritales. “Hemos abordado muchos temas aquí. El Concejo hace su trabajo, que es sugerirle a los secretarios cuando vemos cosas que pueden mejorar la ciudad de Cartagena, pero de pronto no estamos haciendo la medición, es decir qué resultados se dan, cuando haces un debate para ver si están haciendo o no las cosas. En mi pensamiento personal no están acogiendo las cosas en su gran mayoría, no han presentado proyectos después de año y medio, les hemos dicho que la Ley del Sitio está y que hay que presentar los proyectos. Los secretarios todavía a esta altura del partido algunos están respondiendo que no hay proyectos inscritos ni en planeación ni a nivel nacional”, comentó.

De igual forma, William Pérez Montes se refirió a la trascendencia de los debates como el que se realizaría el día de hoy, asegurando que se requiere del compromiso de todos los funcionarios Distritales.