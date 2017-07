‘‘Pipa’ De Ávila dice que recibió dinero por ayudar a joven a ingresar al fútbol

Como lo informó Caracol Radio, a la sede de la Fiscalía General de la Nación seccional Santa Marta llegó Gustavo Scott, el padre de un menor de quince años de edad, para instaurar la denuncia por estafa en contra del exfutbolista del América de Cali, Anthony ‘Pipa’ De Ávila, quien habría solicitado una suma de dinero para hacer realidad el sueño de un futbolista aficionado que ha actuado en varios torneos locales y nacionales.

Según el denunciante Scott Caro, tendría que hacer varias consignaciones de dinero, una de ellas por la suma de un millón de pesos. No obstante el objetivo no se cumplió, pues días después de cumplir con el giro del millón de pesos, su hijo fue devuelto para Santa Marta desde la ciudad de Cali, sin que haya respuesta alguna de parte de Anthony De Ávila, que ya no responde las llamadas ni los mensajes que vía Whatsapp le ha enviado Gustavo Scott reclamando la devolución del dinero.

En diálogo con Caracol Radio, De Ávila señaló que su imagen se está viendo perjudicada por esta denuncia, agregando que “Ese señor es un resentido” y que él se encuentra en Ecuador y no ha utilizado nada al respecto. Comenta además “No sé por qué ese señor se pone a dañarle la imagen a uno con una cosa que no tiene sentido “.

Escuche aquí el audio completo.

"Pipa" De Ávila en Caracol Radio

Adicionalmente, el exjugador confirmó que sí existió pago pero por iniciativa del señor Scott, no por la de él mismo, y que “son samarios resentidos que quieren hacerle el daño a otros”.

En otras palabras, el pago sí existió pero fue devuelto el dinero, según De Ávila. Por ahora el jugador, menor de edad, se encuentra sin equipo.