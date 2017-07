Alonso Salazar no opinará sobre el lío de Gustavo Villegas

El exalcalde Alonso Salazar confirma que no se pronunciará en torno a la situación judicial que vive el exsecretario de seguridad de Medellín, Gustavo Villegas, por supuestos nexos con bandas criminales y dice que solo desea que impere la verdad.

Ante la petición de algunos medios de información para conocer la posición sobre la captura del señor Villegas Restrepo, el exalcalde de Medellín, prefirió enviar un mensaje a sus seguidores en las redes sociales, en el que afirma que algunas personas pretenden ofenderlo con asuntos suyos ya resueltos y superados.-

En su perfil de la red social twitter, el exalcalde Salazar Jaramillo escribió:

“Como un buen número de periodistas me han buscado para que opine, les digo con afecto lo siguiente:

Creo que mejor no hablo de eso. No soy protagonista, ni siquiera actor de reparto en lo que ahora sucede en torno a los encargados de la seguridad en Medellín. No subiré al ring al que me invitan. A pesar de que unos pocos aspiran a ofenderme con refritos ya saldados, no estoy para peleas mediáticas. Lo único que deseo es que impere la verdad y que por el bien de la ciudad el alcalde Federico tenga las realizaciones necesarias para nuestro buen futuro”.

Sin embargo en trinos anteriores, el señor Salazar Jaramillo había escrito: “No hay manera que el alcalde @FicoGutierrez (Federico Gutiérrez) diga que no sabía. Todas las habilidades para ocultar una notoria responsabilidad. Podría encauzarlas en corregir el rumbo”.