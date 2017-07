El contralor Zuluaga no renunciará porque no tiene moral: diputado Jorge Gómez

Al confirmarse la captura del contralor de Antioquia Sergio Zuluaga Peña, por el carrusel de las cirugías estéticas, el diputado del Polo Democrático, Jorge Gómez Gallego, reclamó la inmediata renuncia del jefe de la Contraloría para que enfrente el proceso judicial abierto por la Fiscalía, pero consideró que el contralor Zuluaga no tiene moral para renunciar.

“Estoy seguro que el señor no va a renunciar. Su condición ética y moral no le permiten entender la gravedad del problema y con esa actitud de ‘usted no sabe quién soy yo’, pues no va a renunciar y yo creo que al señor Zuluaga también hay que pedirle la renuncia”, advirtió el señor Gómez Gallego.

El político reclamó al gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, para que responda políticamente por esos hechos cometidos por funcionarios cercanos al mandatario, algunos de ellos nombrados por su instrucción.-

“Al gobernador, decirle que responda porque él fue quien impuso el nombre de Sergio Zuluaga Peña a la coalición mayoritaria de la Asamblea, él fue quien nombró a William Marulanda en su condición de presidente de la junta directiva del hospital La María, y él fue quien nombró a Laura Marulanda, en el Instituto de Cultura. Es decir, hoy tiene tres presos que son marca Luis Pérez. Yo sí quisiera que el gobernador nos dijera alguna cosita”, sentenció el señor Gómez.

En horas de la tarde la Fiscalía General de la Nación legalizará las capturas e imputará cargos por Peculado por apropiación y prevaricato por omisión en el Palacio de Justicia de Medellín a quienes estarían involucrados en esos hechos de corrupción enla ESE Hospital La María.