Se presentó a la Fiscalía la ex auditora general Laura Marulanda Tobón por carrusel de las cirugías plásticas

Ante la Fiscalía General de la Nación en la sede Caribe de Medellín se presentó la ex auditora nacional Laura Marulanda Tobón por el escándalo del Carrusel de las Cirugías Plásticas, por el cual también fueron capturadas otras cuatro personas entre ellos dos de sus hermanos. Pero se le notificó que no tenía ninguna orden de captura vigente.

Laura Marulanda Tobón fue muy cercana al ex fiscal general de la república, Mario Iguarán y fue fundamental en el proceso contra la ex contralora general Sandra Morelli. A ella se le investiga por practicarse cirugías estéticas en el Hospital La Maria, cuando su hermano William Marulanda Tobón dirigía la institución y no cancelar los servicios de hospitalización, quirófano, anestesiología y medicamentos.

Hasta el momento por este escandaló se ha capturado al exdirector del hospital La Maria, William Marulanda Tobón, al contralor general de Antioquia Sergio Zuluaga, el ex director del hospital William Marulanda Tobón, una hermana del el ex director y funcionaria de la fiscalía Yurany Marulanda Tobón y al ex subdirector de la institución Diego Ceballos Mesa.

En horas de la tarde la Fiscalía General de la Nación legalizará las capturas e imputará cargos por Peculado por apropiación y prevaricato por omisión en el Palacio de Justicia de Medellín.