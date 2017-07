Más de 2.000 animales ha rescatado el Distrito en el último año en Bogotá

Todos los animales que se rescatan en operativos contra el tráfico ilegal de fauna son llevados al Centro de Fauna de la Secretaría de Ambiente ubicado en la localidad de Engativá donde 13 personas entre zootecnistas, veterinarios, biólogos y cuidadores se encargan de los animales.

Actualmente en el centro de protección hay 630 animales entre aves, mamíferos, reptiles e invertebrados. Los cuidadores trabajan jornadas de ocho horas y lo que básicamente tienen que hacer es alimentar a los animales y mantenerlos aseados.

Darío Thierry toda la vida ha trabajado con fauna silvestre "desde muy pequeño me gustan los animales, más que todo los reptiles, me gusta recuperarlos y cuidarlos, me da nostalgia y alegría cuando los dejo en su hábitat".

Carolina Rangel, zootecnista, cuenta: "manejo toda la parte de nutrición y alimentación del centro, trato de que aprendan a comer, conseguirles su alimento silvestre, no es lo mismo alimentar los animales bebes que los grandes, si son carnívoros o herbívoros, esto es pura vocación al trabajo porque el objetivo es que vuelva a la vida silvestre".

"A veces por diferentes dificultades los animales no logran completar el proceso, esto es pasión, es un trabajo diferente, uno está pendiente de esto de domingo a domingo y obvio se encariña con los animales", agregó.

En el último año 2.363 animales fueron recuperados en este centro y 2.311 fueron liberados después en su hábitat natural.