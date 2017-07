Denuncian por presunta estafa en Santa Marta al ‘Pipa’ De Ávila, exjugador de América de Cali

A la sede de la Fiscalía General de la Nación seccional Santa Marta llegó el padre de un menor de quince años de edad, para instaurar la denuncia por estafa en contra del exfutbolista del América de Cali, Anthony ‘Pipa’ De Ávila, quien habría solicitado una suma de dinero para hacer realidad el sueño de un futbolista aficionado que ha actuado en varios torneos locales y nacionales.

Se trata del señor Gustavo Scott Caro, quien le dijo a Caracol Radio que hace un tiempo fue contactado por ‘Pipa’ De Ávila a raíz de las buenas condiciones como futbolista de su hijo; momento en el cual se inició un proceso para que el menor se desplazara a la ciudad de Cali a probar suerte, con la promesa que se quedaría para ser parte de las divisiones menores de uno de los clubes de fútbol más importantes en la historia de ese deporte en el país.

Pero la llegada del joven a ese equipo no sería gratis. Según el denunciante Scott Caro, tendría que hacer varias consignaciones de dinero, una de ellas por la suma de un millón de pesos. Gustavo Scott es un hombre asalariado, por lo que tomó la decisión de empeñar su tarjeta débito donde le pagan su sueldo para cumplir el sueño de su hijo. No obstante el esfuerzo, el objetivo no se cumplió, pues días después de cumplir con el giro del millón de pesos, su hijo fue devuelto para Santa Marta desde la ciudad de Cali, sin que hasta el momento haya respuesta alguna de parte de Anthony De Ávila, que ya no responde las llamadas ni los mensajes que vía Whatsapp le ha enviado Gustavo Scott reclamando la devolución del dinero.

Hay que anotar que, de acuerdo con la denuncia, Anthony De Ávila se presentó en su momento ante varios padres samarios y de la región, como representante del Club América de Cali, en un proceso de cazatalentos que realiza en asocio con el también exfutbolista Carlos Enrique ‘La Gambeta’ Estrada.

Caracol Radio tuvo acceso a los mensajes que dan cuenta del recibo del dinero de parte del exfutbolista De Ávila Charris, como también asegura que devolverá el dinero pero hasta el momento no ha cumplido y por eso, Gustavo Scott Caro, padre de familia que se siente estafado, tomó la decisión de presentar la denuncia ante la Fiscalía seccional en Santa Marta, esperan que se haga justicia; y también para evitar que se sigan presentando situaciones como esta.

Este medio intentó contactar a Anthony De Ávila; pero no respondió las llamadas.