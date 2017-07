La poca rentabilidad es la mayor amenaza a la productividad del café: Roberto Vélez

Hoy se producen en el mundo 150 millones de sacos de café, pero según las proyecciones de consumo en 2050 se van a necesitar 50 millones de sacos más y lo que preocupa es que con la baja rentabilidad del grano para los productores, cada vez menos quieran sembrarlo.

Y es que apenas un 20 por ciento de la totalidad del dinero que produce esta industria del café, queda en manos de los productores, todo lo demás se lo llevan los tostadores y comercializadores.

Este problema será abordado por las autoridades de los países que producen el grano en el primer Foro Mundial de Países productores de Café que se realizará en Medellín y del que van a participar los representantes del gremio de Risaralda así como de toda Colombia.

Roberto Vélez, gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros aseguró en Caracol Radio que, "nunca los países productores se sientan a reflexionar sobre los problemas que le son trasversales a todo el negocio del café en el mundo. Si el cafetero en Mistrató no recibe dinero no bva a seguir sembrando, si el cafetero de Belén de Umbría no ve la rentabilidad su hija no va a querer seguir en el negocio y no habrá relevo. Hoy de los 200 billones que se producen solo 20 le tocan a los países productores. Del puerto para allá es muy bueno pero del puerto para acá hay muchos problemas", indicó.

Aseguró que si se hicieran acuerdos con toda la cadena del café todo podría mejorar, "acuérdese de la época del acuerdo de cuotas, por allá en 1982 se hizo el último reajuste de la banda sobre la cual trabajaba el acuerdo de cuotas y era entre 1,20 y 1,40. Si uno coge ese precio, lo suma a la inflación, equivaldría hoy entre 3,0 dólares y 3,50 y eso querría decir para un productor colombiano que la carga de café estaría casi en dos millones de pesos o más y no en 700 mil pesos. hemos venido perdiendo cada vez más poder adquisitivo los productores", dijo Vélez.

Todo esto se analizará en el Primer Foro Mundial de Países productores de café a realizarse en Medellín desde este 10 de julio.