Estaba en un retiro espiritual, no huyendo: inspector de Blas de Lezo

El inspector de policía del barrio Blas de Lezo en Cartagena, Alfonso Ramos De León, afirmó que la tardanza en su comparecencia ante la justicia se debió a que estaba en un retiro espiritual, y no a que estuviera huyendo.

Ramos habló en una rueda de prensa que convocó en su vivienda, donde permanece con medida de detención domiciliaria por la tragedia del edificio Portales de Blas de Lezo II, colapsado el pasado 27 de abril, hecho por el que está vinculado a la investigación.

"El día 2 de junio, al no tener ninguna restricción de salir de la ciudad, me fui a un retiro espiritual en Plato, Magdalena, sin saber que iba a salir ninguna medida en mi contra. Estando allá me enteré por los medios de comunicación, y mi voluntad siempre fue entregarme, pero como el traslado de ese municipio a Cartagena duraba más de un día y podían capturarme en el camino, decidí acordar mi entrega con la Fiscalía", aseveró Ramos.

"Me sorprende que se me haya dicho prófugo y que inclusive hayan ofrecido recompensa por mí, si sabían que yo me iba a entregar. Yo siempre he estado a disposición de ayudar, y de atender a la justicia, porque no tengo razones para huir", señaló el suspendido inspector.

Ramos De León afirmó que demostrará su inocencia en los estrados judiciales con pruebas que asegura tener.