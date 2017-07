Templo del diablo en Quimbaya, Quindío no es iglesia ni culto

No para la polémica en el Quindío por la iglesia de adoración al diablo ubicada en zona rural del municipio de Quimbaya, ahora resulta que no es calificada como iglesia ni culto sino como ONG

El vicepresidente del comité de libertad religiosa de Armenia Pastor Gabriel Beltrán en diálogo con Caracol Radio dijo que aunque el tema es espinoso a la luz de la ley que regula las actividades religiosas esta manifestación no cumpliría con los requisitos para funcionar como tal sino como una organización u ONG.

El alcalde de Quimbaya, Jaime Andrés Pérez dijo que ante el ministerio del interior esta iglesia no está inscrita como tal, pero respetamos esta doctrina y por eso no tenemos competencia, eso si ellos han están pagando la multa por la licencia de construcción que en su momento no expidieron.