Turista bogotana denuncia agresión de dueños de restaurante en playa de Santa Marta por 12 mil pesos

En un hecho que ha generado todo tipo de reacciones en el ámbito local, la turista bogotana Erika Zambrano denunció que fue víctima de una fuerte agresión física de parte de los propietarios de un restaurante en Playa Grande, jurisdicción de Taganga en la ciudad de Santa Marta.

Según relató la mujer afectada, al momento de llegar a la playa se ubicaron en un lugar del balneario y de inmediato se le acercaron los propietarios del restaurante ‘Delicias del Mar’ a ofrecerles sus servicios.

Lo primero fue pedir unas sillas, a lo que la persona que les atendió les aseguró que si consumían no pagaban el uso de las mismas y así fue. Al momento del almuerzo Erika Zambrano, que estaba acompañada por su hermana y dos niños, decidieron no almorzar en ese restaurante “por el aspecto antihigiénico del lugar; el baño queda muy cerca de la cocina y huele a puro desecho humano”, recalcó.

Esta decisión derivó en una discusión y el reclamo de la dueña del restaurante para el pago de las sillas alquiladas, es decir, doce mil pesos. La señora Zambrano dijo que había un acuerdo y que el consumo de agua, cerveza y gaseosa, podría compensar el uso de los asientos. La reacción de la propietaria del negocio, según la denunciante, fue arrebatarle el bolso y “esculcarlo” para ver si tenía plata y cobrarse. Ante esta situación la mujer agredida trató de recuperar sus pertenencias, recibiendo la fuerte agresión.

“Me cayeron tres personas, dos de ellas mujeres de gran tamaño y un hombre y la emprendieron a golpes en mi contra. Me dieron muchas patadas; todo ocurrió en plena playa y ahí me dejaron con los senos en el aire porque me arrancaron el sostén del vestido de baño”, precisó la denunciante.

Erika Zambrano dijo que quiso hacerse apoyar de la Policía Metropolitana de Santa Marta de la especialidad turismo; pero se trataba de agentes bachilleres y la “ayuda fue nula”, insistió.

Por esta razón y presentando fotografías de las afectaciones en el cuerpo como consecuencia de los fuertes golpes, se trasladó a la Fiscalía General de la Nación para instaurar la denuncia.

Así mismo, se dirigió a la Alcaldía de Santa Marta para dar a conocer a las autoridades de turismo sobre el episodio que vivió el pasado fin de semana.